Злоупотребление алкоголем может увеличить риск заражения COVID, - исследование

Исследование основано на предыдущих выводах о том, что хроническое употребление алкоголя может нарушить иммунную систему организма и увеличить риск острого респираторного дистресс-синдрома после заражения Covid-19.

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"Чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск заражения Covid-19, создавая в организме условия, способствующие заражению", — это предупреждение ученых из Германии, которые использовали модель грызунов для изучения влияния длительного воздействия алкоголя на ферменты, участвующие в заражении Covid. Они обнаружили, что хроническое употребление алкоголя увеличивает уровень фермента ACE2 в легких, который коронавирус использует для прикрепления к клеткам и проникновения в них, и, следовательно, может также увеличить риск заражения вирусом при воздействии, пишет Express.

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В своем исследовании фармаколог Марион Фриске из Центрального института психического здоровья в Мангейме, Германия, и ее коллеги подвергли лабораторных крыс воздействию паров этанола в научной модели хронического употребления алкоголя и алкогольной зависимости.

Затем они проанализировали, как воздействие алкоголя влияет на те органы, которые обычно поражаются в случаях Covid — легкие, мозг, сердце, почки и печень.

В частности, команда проанализировала влияние на три фермента, обычно вовлеченные в инфекцию SARS-CoV-2.

[ + – ] Чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск заражения COVID-19 Фото: Getty Images

Это были: ACE2, рецептор, к которому Covid прикрепляется в качестве первого шага к проникновению и заражению здоровой клетки; TMPRSS2, который активирует шиповидные белки вируса; и Mas, вызывающий защитный и противовоспалительный эффект после проникновения вируса в клетку.

[ + – ] ACE2 — это рецептор, к которому Covid прикрепляется в качестве первого шага к заражению здоровой клетки. Фото: Getty Images

Исследователи обнаружили, что после хронического воздействия алкоголя уровень ACE2 в легких крыс увеличился.

Они предупредили, что это может привести к увеличению вероятности проникновения вируса SARS-CoV-2 и заражения клеток легких.

Этот вывод может объяснить прошлые эпидемиологические данные, которые показали, что люди с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, как правило, имеют более худшие показатели здоровья при Covid и более тяжелые инфекции.

Кроме того, команда также отметила, что после периода воздержания от воздействия алкоголя у крыс наблюдалась повышенная противовоспалительная реакция, что позволяет предположить, что прекращение чрезмерного употребления алкоголя может иметь защитный эффект.

Ранее Фокус писал о том, что мужчины переносят COVID гораздо хуже, чем женщины. Коронавирус вызывает более сильные воспалительные реакции у мужчин, чем у женщин. Это приводит к более тяжелым последствиям даже после выздоровления.