Зловживання алкоголем може збільшити ризик зараження COVID, — дослідження

Дослідження ґрунтується на попередніх висновках про те, що хронічне вживання алкоголю може порушити імунну систему організму та збільшити ризик гострого респіраторного дистрес-синдрому після зараження Covid-19.

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"Надмірне вживання алкоголю може збільшити ризик зараження Covid-19, створюючи в організмі умови, що сприяють зараженню", — це попередження вчених із Німеччини, які використовували модель гризунів для вивчення тривалого впливу алкоголю на ферменти, що беруть участь у зараженні Covid. Вони з'ясували, що хронічне вживання алкоголю збільшує рівень ферменту ACE2 у легенях, який коронавірус використовує для прикріплення до клітин і проникнення в них, й, отже, може також збільшити ризик зараження вірусом при впливі, пише Express.

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У своєму дослідженні фармакологиня Маріон Фріске з Центрального інституту психічного здоров'я в Мангаймі, Німеччина, та її колеги піддали лабораторних щурів впливу парів етанолу в науковій моделі хронічного вживання алкоголю та алкогольної залежності.

Потім вони проаналізували, як вплив алкоголю впливає на ті органи, які зазвичай уражаються у випадках Covid — легені, мозок, серце, нирки та печінка.

Зокрема, команда проаналізувала вплив на три ферменти, які зазвичай залучені до інфекції SARS-CoV-2.

[ + – ] Надмірне вживання алкоголю може збільшити ризик зараження COVID-19 Фото: Getty Images

Це були: ACE2, рецептор, до якого Covid прикріплюється як перший крок до проникнення та зараження здорової клітини; TMPRSS2, який активує шипоподібні білки вірусу; та Mas, що викликає захисний і протизапальний ефект після проникнення вірусу в клітину.

[ + – ] ACE2 — це рецептор, до якого Covid прикріплюється як перший крок до зараження здорової клітини Фото: Getty Images

Дослідники з'ясували, що після хронічного впливу алкоголю рівень ACE2 у легенях щурів збільшився.

Вони попередили, що це може призвести до збільшення ймовірності проникнення вірусу SARS-CoV-2 та зараження клітин легень.

Цей висновок може пояснити минулі епідеміологічні дані, які показали, що люди з розладами, пов'язаними з вживанням алкоголю, зазвичай мають гірші показники здоров'я при Covid і більш тяжкі інфекції.

Крім того, команда також зазначила, що після періоду утримання від впливу алкоголю у щурів спостерігалася підвищена протизапальна реакція, яка дає змогу припустити, що припинення надмірного вживання алкоголю може мати захисний ефект.

Раніше Фокус писав про те, що чоловіки переносять COVID набагато гірше, ніж жінки. Коронавірус викликає сильніші запальні реакції у чоловіків, ніж у жінок. Це призводить до тяжких наслідків навіть після одужання.