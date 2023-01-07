Чоловіки набагато гірше переносять COVID-19, ніж жінки

Коронавірус викликає сильніші запальні реакції в чоловіків, ніж у жінок. Це призводить до тяжких наслідків навіть після одужання.

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Дослідження показало, що COVID-19 може викликати сильніші запальні реакції в чоловіків, що призводить до змін їхнього функціонального імунітету навіть через довгий час після одужання, пише The Week.

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За словами дослідників, отримані дані також можуть допомогти в створенні ефективніших вакцин проти різних інфекцій. Спостерігаючи те, як легка форма коронавірусу змінює чоловічу імунну систему, дослідники зможуть моделювати вплив інших вірусів. Учені тривалий час вважали, що імунна система повертається до колишнього стабільного рівня після вірусної інфекції. Однак останнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що все залежить від статі людини.

Дослідники Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID) систематично аналізували імунні реакції здорових людей, які отримали вакцину проти грипу. Потім на основі цих даних вони порівняли реакцію тих, хто ніколи не був інфікований SARS-CoV-2, вірусом, що викликає COVID-19, і тих, хто переніс легкі випадки, але одужав.

Команда виявила, що імунна система чоловіків після легко перенесеного COVID-19 реагувала на вакцини проти грипу набагато сильніше, ніж жінок в аналогічній ситуації. Дослідники заявили, що вихідний імунний статус у чоловіків, раніше інфікованих SARS-CoV-2, змінився так, що реагував на дію зовсім інакше, не так як на вірус ковіду.

"Це було повною несподіванкою", — сказав Джон Цанг, імунобіолог з Єльського університету в США, який раніше працював у NIAID.

"У жінок зазвичай сильніша загальна імунна відповідь на патогени та вакцини, але вони також частіше страждають від аутоімунних захворювань", — сказав Цанг.

Висновки також можуть бути пов'язані зі спостереженням, зробленим на початку пандемії: чоловіки набагато частіше помирали від активної та безперервної імунної відповіді, ніж жінки, після зараження вірусом COVID-19.

Отримані дані свідчать про те, що навіть легкі випадки COVID-19 можуть викликати сильні запальні реакції в чоловіків, ніж у жінок, що призводить до більш виражених функціональних змін імунної системи чоловіків навіть через довгий час після одужання. Аналіз стану імунної системи аж до рівня окремих клітин показав кілька відмінностей між видужалими та здоровими чоловіками з контрольної групи. А також між жінками, які одужали від COVID-19, як до, так і після вакцинації проти грипу.

Наприклад, раніше інфіковані чоловіки виробляли більше антитіл до грипу та продукували підвищений рівень інтерферонів, які виробляються клітинами у відповідь на інфекції чи вакцини.

"Наші результати вказують на можливість того, що будь-яка інфекція чи імунний виклик можуть змінити імунний статус, щоб встановити нові контрольні точки", — сказала провідна авторка дослідження Рейчел Спаркс із NIAID.

"Імунний статус людини, ймовірно, формується безліччю попередніх впливів", — додала Спаркс.

Раніше Фокус писав про те, як чоловік хворів на ковід протягом більше ніж 400 днів. Учені пояснили, як таке могло статися.