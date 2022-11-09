Чоловік хворів на COVID понад 400 днів: учені пояснили, чому так сталося

Уперше вірус діагностували в 59-річного чоловіка в лютому 2021 року, а негативний результат тест показав лише через 411 днів.

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Пандемія коронавірусу вирує на Землі вже кілька років — за цей час ученим вдалося багато чого дізнатися про вірус і його штами, але він досі не перестає дивувати дослідників, пише Science Alert.

Команда вчених під керівництвом лікаря-інфекціоніста та фонду NHS Foundation Trust Гая та Сент-Томаса Люка Блегдона Снелла досліджує персистуючі інфекції у людей з ослабленим імунітетом. У процесі досліджень вони намагаються з'ясувати, які мутації відбуваються і чи з'являються нові з часом.

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У своєму новому звіті Снелл із колегами описали шість найбільш примітних випадків. Найбільш цікавим із них виявилася історія 59-річного чоловіка, який хворів на ковід понад 400 днів.

Уперше вірус діагностували в чоловіка у лютому 2021 року. Його імунна система була ослаблена після трансплантації нирки, тому організм пацієнта не міг повністю очиститися від вірусу.

Учені зазначають, що в нього спостерігалися легкі й уривчасті симптоми, а тому він не підходив для лікування, що використовується у процесі лікування тяжких випадків COVID-19. У січні 2022 року дослідники провели чергове тестування і воно знову показало позитивний результат на ковід. Щоразу в чоловіка фіксували той самий варіант вірусу — B.1.177.18

Дослідження показали, що згодом у вірусі утворився набір мутацій зі швидкістю, цілком очікуваною SARS-CoV-2. Учені не помітили нічого незвичайного — це лише наголосило на схильності вірусу до зміни форми.

Медики довгий час ламали голову, доки не з'ясували, що в 59-річного пацієнта хронічна інфекція. Після цього йому призначили комбіноване лікування моноклональними антитілами, яке дуже ефективне проти ранніх штамів. Унаслідок через 411 днів пацієнту вдалося повністю очистити організм від ковіду.

Снелл із колегами зазначають, що випадки хронічної інфекції досить рідкісні, а тому їх складно лікувати. Справа в тому, що постійне виявлення нових варіантів робить терапію нейтралізувальними антитілами неефективною.

Учені зазначають, що деякі люди з ослабленою імунною системою все ще схильні до ризику серйозного захворювання і постійного зараження. Дослідники продовжують роботу, щоб зрозуміти, як найкраще захистити та лікувати таких пацієнтів.

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