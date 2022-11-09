Мужчина болел COVID более 400 дней: ученые объяснили, почему так произошло

Впервые вирус был обнаружен у 59-летнего мужчины в феврале 2021 года, а негативный результат тест показал лишь через 411 дней.

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Пандемия коронавируса бушует на Земле уже несколько лет — за это время ученым удалось многое узнать о вирусе и его штаммах, но он до сих пор не перестает удивлять исследователей, пишет Science Alert.

Команда ученых под руководством врача-инфекциониста и фонда NHS Foundation Trust Гая и Сент-Томаса Люка Блэгдона Снелла исследует персистирующие инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. В ходе исследований они пытаются выяснить, какие мутации происходят и появляются ли новые с течением времени.

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В своем новом отчете Снелл с коллегами описали шесть наиболее примечательных случаев. Наиболее любопытным из них оказалась история 59-летнего мужчины, который болел ковидом более 400 дней.

Впервые вирус обнаружили у мужчины в феврале 2021 года. Его иммунная система была ослаблена после трансплантации почки, а потому организм пациента не мог полностью очиститься от вируса.

Ученые отмечают, что у него наблюдались легкие и прерывистые симптомы, а потому он не подходил для лечения, используемого при лечении тяжелых случаев COVID-19. В январе 2022 года исследователи провели очередное тестирование и оно вновь показало положительный результат на ковид. Каждый раз у мужчины обнаруживали один и тот же вариант вируса — B.1.177.18

Исследования показали, что со временем в вирусе образовался набор мутаций со скоростью, вполне ожидаемой для SARS-CoV-2. Ученые не обнаружили ничего необычного — это лишь подчеркнуло склонность вируса к изменению формы.

Медики долгое время ломали голову, пока не обнаружили, что у 59-летнего пациента хроническая инфекция. После этого ему назначили комбинированное лечение моноклональными антителами, которое весьма эффективно против ранних штаммов. В результате через 411 дней пациенту, наконец-то, удалось полностью очистить организм от ковида.

Снелл с коллегами отмечают, что случаи хронической инфекции достаточно редки, а потому их сложно лечить. Дело в том, что постоянное выявление новых вариантов делает терапию нейтрализующими антителами неэффективной.

Ученые отмечают, что некоторые люди с ослабленной иммунной системой все еще подвержены риску серьезного заболевания и постоянного заражения. Исследователи продолжают работу, чтобы понять, как лучше всего защитить и лечить таких пациентов.

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