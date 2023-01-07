Мужчины гораздо хуже переносят COVID-19, чем женщины, — исследование

Коронавирус вызывает более сильные воспалительные реакции у мужчин, чем у женщин. Это приводит к более тяжелым последствиям даже после выздоровления.

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Исследование показало, что COVID-19 может вызывать более сильные воспалительные реакции у мужчин, что приводит к изменениям их функционального иммунитета даже спустя долгое время после выздоровления, пишет The Week.

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По словам исследователей, полученные данные также могут помочь в создании более эффективных вакцин против различных инфекций. Наблюдая то, как легкая форма коронавируса изменяет мужскую иммунную систему, исследователи смогут моделировать воздействие других вирусов. Ученые долгое время считали, что иммунная система возвращается к прежнему стабильному уровню после вирусной инфекции. Однако последнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает — все зависит от пола человека.

Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) систематически анализировали иммунные реакции здоровых людей, получивших вакцину против гриппа. Затем на основе этих данных они сравнили реакцию тех, кто никогда не был инфицирован SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, и тех, кто перенес легкие случаи, но выздоровел.

Команда обнаружила, что иммунная система мужчин после легко перенесенного COVID-19 реагировала на вакцины против гриппа гораздо сильнее, чем женщин в аналогичной ситуации. Исследователи заявили, что исходный иммунный статус у мужчин, ранее инфицированных SARS-CoV-2, изменился таким образом, что реагировал на воздействие совершенно иначе, не так, как на вирус ковида.

"Это было полной неожиданностью", — сказал Джон Цанг, иммунобиолог из Йельского университета в США, ранее работавший в NIAID.

"У женщин обычно более сильный общий иммунный ответ на патогены и вакцины, но они также чаще страдают от аутоиммунных заболеваний", — сказал Цанг.

Выводы также могут быть связаны с наблюдением, сделанным в начале пандемии: мужчины гораздо чаще умирали от активного и непрекращающегося иммунного ответа, чем женщины после заражения вирусом COVID-19.

Полученные данные свидетельствуют о том, что даже легкие случаи COVID-19 могут вызывать более сильные воспалительные реакции у мужчин, чем у женщин, что приводит к более выраженным функциональным изменениям в иммунной системе мужчин даже спустя долгое время после выздоровления. Анализ состояния иммунной системы вплоть до уровня отдельных клеток показал несколько различий между выздоровевшими и здоровыми мужчинами из контрольной группы. А также между женщинами, выздоровевшими от COVID-19, как до, так и после вакцинации против гриппа.

Например, ранее инфицированные мужчины вырабатывали больше антител к гриппу и продуцировали повышенный уровень интерферонов, которые вырабатываются клетками в ответ на инфекции или вакцины.

"Наши результаты указывают на возможность того, что любая инфекция или иммунный вызов могут изменить иммунный статус, чтобы установить новые контрольные точки", — сказала ведущий автор исследования Рэйчел Спаркс из NIAID.

"Иммунный статус человека, вероятно, формируется множеством предшествующих воздействий", — добавила Спаркс.

Ранее Фокус писал о том, как мужчина болел ковидом на протяжении более 400 дней. Ученые объяснили, как такое могло произойти.