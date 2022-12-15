В Индии произошло массовое отравление алкоголем: скончались более 30 человек (фото)

Власти штата Бихар устроили облаву на производителей кустарного алкоголя. За двое суток задержали 126 торговцев спиртным.

Related video

Десятки людей умерли и еще несколько были госпитализированы в Индии после употребления испорченного алкоголя. По мнению специалистов в спиртных напитках содержались токсичные вещества, сообщает британское издание Daily Mail.

Журналисты пишут, что смертельные случаи произошли в основном в двух бедных деревнях в восточном штате Бихар, где продажа и употребление спиртных напитков запрещены. Сухой закон действует и в других индийских штатах, из-за чего рынок достаточно дешевого, но некачественного алкоголя процветает. Отмечается, что на подпольных предприятиях изготавливают низкосортный суррогат, от которого ежегодно гибнут сотни людей.

Последний инцидент произошел во вторник 13 декабря. В округе Саран у мужчин началась рвота, а затем их состояние ухудшилось, после чего их отвезли в больницу. По пути трое человек скончались, а в течение последующих двух дней в больнице умерли еще 28 человек. Таким образом общее количество жертв отравления спиртным достигло 31 человек. Власти штата опасаются, что число жертв отравления может возрасти.

В связи с происшествием полиция организовала облаву на производителей кустарного алкоголя. По словам старшего офицера полиции Сантоша Кумара, власти пресекли деятельность подпольных торговцев в районе, арестовав более десятка торговцев спиртным.

"Мы арестовали 126 человек за последние 48 часов после сообщения об инциденте и задержали некоторых других", — сказал Кумар в интервью местным СМИ.

Как сообщает издание "Кашмир Медиа", согласно данным Международной ассоциации спиртных напитков и вин Индии, из примерно пяти миллиардов литров алкоголя, ежегодно выпиваемого в стране, около 40% производится нелегально. В состав алкогольных напитков, производимых нелегально, часто добавляют метанол, чтобы повысить его эффективность. Однако при попадании его внутрь метанол может вызвать слепоту, повреждение печени и смерть.

Сухой закон в Индии

Власти страны давно пытаются бороться с алкоголизмом, поскольку за последние десятилетия на фоне пьянства возросло количество преступлений, включая зверские изнасилования, которые стали серьезнейшей проблемой в Индии.

[ + – ] Мужчины выпивают в баре в Махоттари, на границе Непала с Индией

До определенного времени пьянство было нечастым явлением в стране, но с 1990-х потребление алкоголя, особенно среди низших каст, начало расти бешеными темпами. С 1992 по 2012 год потребление спиртных напитков увеличилось в стране на 55%.

[ + – ] Протесты в Индии против продажи алкоголя

Власти Индии давно пытаются бороться со злоупотреблением алкоголем, но безуспешно. В некоторых штатах, например в Бихаре, с 2016 года продажа и употребление спиртных напитков были полностью запрещены после того, как женские группы выступили в защиту бедных рабочих, тратящих свои скудные доходы на выпивку.

Между тем производство нелегального алкоголя на фоне запретов стало чрезвычайно прибыльной отраслью по всей Индии, где "самогонщики" не платят налогов и продают бедным огромное количество своей продукции по низкой цене.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш местные жители заметили пристрастившуюся к спиртному обезьяну, которая часто похищает бутылки с выпивкой. По мнению ученых, у обезьян может формироваться продолжительная алкогольная зависимость, поэтому индийских макак не впервые замечают за употреблением спиртного.