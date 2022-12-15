В Індії відбулося масове отруєння алкоголем: померло понад 30 людей (фото)

Влада штату Біхар влаштувала облаву на виробників кустарного алкоголю. За дві доби затримали 126 торговців спиртним.

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Десятки людей померли та ще кількох госпіталі в Індії після вживання зіпсованого алкоголю. На думку фахівців, у спиртних напоях містилися токсичні речовини, повідомляє британське видання Daily Mail.

Журналісти пишуть, що смертельні випадки сталися здебільшого у двох бідних селах у східному штаті Біхар, де продаж і вживання спиртних напоїв заборонено. Сухий закон діє і в інших індійських штатах, через що ринок досить дешевого, але неякісного алкоголю процвітає. На підпільних підприємствах виготовляють низькосортний сурогат, від якого щороку гинуть сотні людей.

Останній інцидент трапився у вівторок 13 грудня. В окрузі Саран у чоловіків почалася блювота, а потім їхній стан погіршився, після чого їх відвезли до лікарні. На шляху троє людей померли, а протягом наступних двох днів у лікарні померло ще 28 людей. Отже, загальна кількість жертв отруєння спиртним досягла 31 особи. Влада штату побоюється, що кількість жертв отруєння може зрости.

У зв'язку з подією поліція організувала облаву на виробників кустарного алкоголю. За словами старшого офіцера поліції Сантоша Кумара, влада припинила діяльність підпільних торговців у районі, заарештувавши понад десяток торговців спиртним.

"Ми заарештували 126 людей за останні 48 годин після повідомлення про інцидент і затримали деяких інших", — сказав Кумар в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Як повідомляє видання "Кашмір Медіа", згідно з даними Міжнародної асоціації спиртних напоїв і вин Індії, приблизно з п'яти мільярдів літрів алкоголю, що щорічно випивається в країні, близько 40% виробляється нелегально. До складу алкогольних напоїв, які виробляються нелегально, часто додають метанол, щоб підвищити його ефективність. Однак при потраплянні його всередину метанол може спричинити сліпоту, пошкодження печінки та смерть.

Сухий закон в Індії

Влада країни давно намагається боротися з алкоголізмом, оскільки за останні десятиліття на тлі пияцтва зросла кількість злочинів, включаючи звірячі зґвалтування, які стали серйозною проблемою в Індії.

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До певного часу пияцтво було нечастим явищем у країні, але з 1990-х споживання алкоголю, особливо серед нижчих каст, почало зростати шаленими темпами. З 1992 до 2012 року споживання спиртних напоїв збільшилося в країні на 55%.

[ + – ] Протести в Індії проти продажу алкоголю

Влада Індії давно намагається боротися зі зловживанням алкоголем, але безуспішно. У деяких штатах, наприклад у Біхарі, з 2016 року продаж і вживання спиртних напоїв були повністю заборонені після того, як жіночі групи виступили на захист бідних робітників, які витрачають свої мізерні доходи на випивку.

Водночас виробництво нелегального алкоголю на тлі заборон стало надзвичайно прибутковою галуззю по всій Індії, де "самогонники" не сплачують податків і продають бідним величезну кількість своєї продукції за низькою ціною.

Раніше повідомлялося, що в індійському штаті Уттар-Прадеш місцеві жителі помітили пристрасть до спирту мавпи, яка часто викрадає пляшки з випивкою. На думку вчених, у мавп може формуватись тривала алкогольна залежність, тому індійських макак не вперше помічають за вживанням спиртного.