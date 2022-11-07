Влада Індії ловить мавпу-алкоголіка, яка нападає на винні магазини (відео)

За словами одного з постраждалих власників магазину, мавпи кусаються, якщо спробувати їх прогнати. Інші повідомили про те, що сталося, місцевій владі, але поки ніяких заходів не вживали.

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Жителі району Раебарелі в індійському штаті Уттар-Прадеш помітили пристрасть до спиртного в мавпи, яка часто викрадає пляшки з випивкою. На крадіжки скаржаться як місцеві жителі, так і власники винних магазинів. Про це повідомив журналіст Ангар Міша у Twitter.

Індія вважається батьківщиною макак-резусів, які поширені по всій території країни. В останні роки на тлі зростання їх популяції подібні міжвидові конфлікти почастішали.

[ + – ] Місцевий журналіст опублікував відео, на якому мавпа п'є пиво з банки

Приматолог і професор Індійського національного інституту перспективних досліджень Аніндья Сінх розповів, що мавп не вперше помічають за вживанням алкогольних напоїв.

За словами вченого, давно відомо, що в макак може формуватися тривала алкогольна залежність, що також було доведено лабораторними дослідженнями.

Подібні випадки спостерігалися серед макак-резусів і капелюшних макак, які мешкають у північних і південних регіонах Індії, але ці факти про мавп таких видів раніше широко не висвітлювалися.

Один із постраждалих власників магазину розповів журналістам, що мавпи кусаються, якщо спробувати їх прогнати.

Інші власники магазинів у цьому районі повідомили про те, що сталося владі, але поки що жодних заходів не вживали.

Місцеві чиновники разом зі співробітниками Департаменту лісового господарства повідомили, що розпочали пошуки мавпи.

Нагадаємо, що тигрові акули показали найбільший у світі підводний ліс. Морські хижаки допомогли дослідникам знайти найбільшу екосистему водоростей.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай відправляє мавп на космічну станцію, щоб примати займалися там сексом. Навіщо це потрібно?