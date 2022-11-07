Люті екскурсоводи океану. Тигрові акули показали найбільший у світі підводний ліс

За допомогою морських хижаків дослідники виявили найбільшу екосистему водоростей, що займає 92 тисячі квадратних кілометрів.

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Тигрові акули прославилися своєю лютістю та безстрашністю, тоді як інші види акул тікали з прибережних вод через сильні шторми, ці морські хижаки "навіть не здригнулися". У новому дослідженні вчені знайшли спосіб трохи "виправити" репутацію тигрових акул, використавши їх як "наукових дослідників", пише The Guardian.

Підводні луги з водоростями довгий час були недостатньо вивчені — оцінки дослідників варіюються від 160 тисяч до 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Річ у тім, що картографування підводних екосистем надзвичайно складне — у глибокій чи темній воді такі екосистеми не завжди можуть бути виявлені за допомогою літаків чи супутників. Проте, схоже, вчені знайшли вихід.

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У новому дослідженні вчені розмістили спеціальні комплекти камер, оснащених супутниковими та радіомітками, до спинних плавців семи акул, а потім спостерігали за ними в період з 2016 по 2020 рік.

Пізніше дослідники вивчили отримані дані у спробі вимірювати протяжність лук з морських водоростей на Багамах. Трекери на плавниках тигрових акул надали вченим доступ до багатогодинних кадрів океанічного дна, і на них виявилося щось цікаве.

Зібрані дані свідчать, що вченим вдалося виявити найбільшу з усіх відомих у світі екосистем морських водоростей, яка простягається на 92 тисячі квадратних метрів.

За словами професора Дуарте, виявлений ліс з морських водоростей збільшує загальне відоме глобальне охоплення морських водоростей на більш ніж 40%. За словами вченого, це дослідження показало, наскільки мало вчені поки що знають про океани, причому не тільки його глибини, а й мілководдя.

Дослідники припускають, що тигрові акули можуть стати чудовою підмогою для вчених — хижаки рухливі й здатні досягати значних глибин, мають великий ареал проживання і багато часу проводять на підводних луках з водоростей. Тому спостереження за хижаками надалі дозволить заповнити прогалини того, що ми знаємо про підводне життя.

Раніше Фокус писав про те, що підводний ліс в океані вдвічі більший за розміри Індії.