Люті екскурсоводи океану. Тигрові акули показали найбільший у світі підводний ліс
За допомогою морських хижаків дослідники виявили найбільшу екосистему водоростей, що займає 92 тисячі квадратних кілометрів.
Тигрові акули прославилися своєю лютістю та безстрашністю, тоді як інші види акул тікали з прибережних вод через сильні шторми, ці морські хижаки "навіть не здригнулися". У новому дослідженні вчені знайшли спосіб трохи "виправити" репутацію тигрових акул, використавши їх як "наукових дослідників", пише The Guardian.
Підводні луги з водоростями довгий час були недостатньо вивчені — оцінки дослідників варіюються від 160 тисяч до 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Річ у тім, що картографування підводних екосистем надзвичайно складне — у глибокій чи темній воді такі екосистеми не завжди можуть бути виявлені за допомогою літаків чи супутників. Проте, схоже, вчені знайшли вихід.
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У новому дослідженні вчені розмістили спеціальні комплекти камер, оснащених супутниковими та радіомітками, до спинних плавців семи акул, а потім спостерігали за ними в період з 2016 по 2020 рік.
Пізніше дослідники вивчили отримані дані у спробі вимірювати протяжність лук з морських водоростей на Багамах. Трекери на плавниках тигрових акул надали вченим доступ до багатогодинних кадрів океанічного дна, і на них виявилося щось цікаве.
Зібрані дані свідчать, що вченим вдалося виявити найбільшу з усіх відомих у світі екосистем морських водоростей, яка простягається на 92 тисячі квадратних метрів.
За словами професора Дуарте, виявлений ліс з морських водоростей збільшує загальне відоме глобальне охоплення морських водоростей на більш ніж 40%. За словами вченого, це дослідження показало, наскільки мало вчені поки що знають про океани, причому не тільки його глибини, а й мілководдя.
Дослідники припускають, що тигрові акули можуть стати чудовою підмогою для вчених — хижаки рухливі й здатні досягати значних глибин, мають великий ареал проживання і багато часу проводять на підводних луках з водоростей. Тому спостереження за хижаками надалі дозволить заповнити прогалини того, що ми знаємо про підводне життя.
Раніше Фокус писав про те, що підводний ліс в океані вдвічі більший за розміри Індії.