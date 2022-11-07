Свирепые экскурсоводы океана. Тигровые акулы показали самый большой в мире подводный лес

С помощью морских хищников исследователи обнаружили крупнейшую экосистему водорослей, занимающую 92 тысячи квадратных километров.

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Тигровые акулы прославились своей свирепостью и бесстрашием, в то время как другие виды акул бежали из прибрежных вод из-за сильных штормов, эти морские хищники "даже не вздрогнули". В новом исследовании ученые нашли способ немного "исправить" репутацию тигровых акул, использовав их в качестве "научных исследователей", пишет The Guardian.

Подводные луга с водорослями долгое время были недостаточно изучены — оценки исследователей варьируются от 160 тысяч до 1,6 миллионов квадратных километров. Дело в том, что картографирование подводных экосистем чрезвычайно сложно — в глубокой или темной воде подобные экосистемы не всегда могут быть обнаружены с помощью самолетов или спутников. Однако, похоже, ученые нашли выход.

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В новом исследовании ученые ученые разместили специальные комплекты камер, оснащенных спутниковыми и радиометками, к спинным плавникам семи акул, а затем наблюдали за ними в период с 2016 по 2020 год.

Позже исследователи изучили полученные данные в попытке измерять протяжность лугов из морских водорослей на Багамах. Трекеры на плавниках тигровых акул предоставили ученым доступ к многочасовым кадрам океанического дна, и на них оказалось нечто любопытное.

Собранные данные свидетельствуют о том, что ученым удалось обнаружить крупнейшую из всех известных в мире экосистем морских водорослей, которая простирается на 92 тысячи квадратных метров.

По словам профессора Дуарте, обнаруженный лес из морских водорослей увеличивает общий известный глобальный охват морских водорослей на более чем 40%. По словам ученого, данное исследование показало, насколько мало ученые пока знают об океанах, причем не только его глубинах, но и мелководье.

Исследователи предполагают, что тигровые акулы могут стать отличным подспорьем для ученых — хищники подвижны и способны достигать значительных глубин, имеют большой ареал обитания и много времени проводят на подводных лугах из водорослей. В потому наблюдения за хищниками в дальнейшем позволит восполнить пробелы того, что мы знаем о подводной жизни.

Ранее Фокус писал о том, что подводный лес в океане вдвое больше размеров Индии.