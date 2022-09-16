Спрятан от глаз под толщей воды. Подводный лес в океане вдвое больше Индии

Огромные ламинарии высотой в десятки метров образуют необычные подводные леса.

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Мы знаем многое о крупнейших наземных лесах, расположенных в Амазонке, Борнео, Конго и других уголках мира. Однако сложно представить, что под толщей воды в океане существуют свои загадочные леса, ставшие домом для многих морских видом, пишет Science Alert.

Эти пышные навесы морских лесов встречаются у берегов Южной Африки и Австралии. Но не только здесь — ученые считают, что общая территория скрытых от глаз человека океанических лесов вдвое превышает площадь Индии.

Подводные леса состоят из множества морских водорослей, которые могут достигать в высоту десятки метров. Ученые исследовали ряд подводных лесов и выяснили, что они, подобно наземным, состоят из разнообразных видов — от более крупных к мелким.

Одними из наиболее крупных растений подводных океанов считаются гигантские водоросли и морской бамбук. Эти растения состоят из наполненных газом структур, которые работают как маленькие воздушные шары и позволяют им создавать огромные плавающие навесы.

Другие представители океанического леса полагаются на крупные стебли, которые позволяют им оставаться в вертикальном положении. А в Большом Южном рифе в Австралии встречаются золотые водоросли, которые образуют своеобразный "ковер" на морском дне.

В своем исследовании ученые попробовали сосчитать какую территорию занимают океанические леса — задача не из легких. Спутники е могут проводить измерения на глубинах, где встречаются подводные джунгли, а потому ученым пришлось опираться на тысячи различных записей и анализов.

[ + – ] Немногие из самых продуктивных лесов мира были найдены и названы. Фото: Science Alert

В конце концов им удалось смоделировать подводное распределение океанических лесов — оказалось, что их общая площадь составляет от 6 до чуть более 7 миллионов квадратных метров, что больше Амазонки и вдвое превышает территорию Индии.

В ходе исследования ученым также удалось узнать, что подводные леса намного более продуктивны, чем быстрорастущие культуры, такие, как рис и пшеница. По предварительным подсчетам исследователей, океанические леса производят от 2 до 11 раз (в зависимости от региона прорастания) больше биомассы на единицу площади, чем эти культуры.

Однако океанические леса — это не только загадочно и красиво, они также приносят пользу. Ученые считают, что вся территория подводных насаждений способна поглощать такое же количество углекислого газа, как и леса Амазонки. В дальнейшем ученые надеются понять, каким образом подводные леса смогут смягчить последствия климатических изменений и возможно даже помочь замедлить глобальное потепление.

Кроме того, ученые видят пользу этих подводных насаждений в решении продовольственного кризиса — скорость роста лесов в океане в перспективе может дать толчок для развития специальных ферм по выращиванию морских водорослей.

Ученые заметили, что леса в океане испытывают небывалый стресс — 2,4 гигатонны парниковых газов, которые мы уже выбросили, в большинстве своем были поглощены океаном. Исследователи уже заметили, что у берегов Австралии, Канады и США территории морских лесов постепенно сокращаются, что приводит к потере биоразнообразия.

В то же время, таяние морского льда и повышение температуры воды в других регионах свидетельствую о том, что в ближайшее время там будут расширены площади морских лесов. Ученые пришли к выводу, что именно эти морские насаждения в дальнейшем сыграют ключевую роль в решении климатических проблем.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что четверть "зеленых легких" планеты уничтожены в Амазонке.