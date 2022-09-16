Захований від очей під товщею води. Підводний ліс в океані вдвічі більший за Індію

Величезні ламінарії заввишки десятки метрів утворюють незвичайні підводні ліси.

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Ми знаємо багато про найбільші наземні ліси, розташовані в Амазонці, Борнео, Конго та інших куточках світу. Однак складно уявити, що під товщею води в океані існують свої загадкові ліси, які стали домом для багатьох морських видів, пише Science Alert.

Ці пишні навіси морських лісів трапляються біля берегів Південної Африки та Австралії. Але не лише тут — вчені вважають, що загальна територія прихованих від очей людини океанічних лісів удвічі перевищує площу Індії.

Підводні ліси складаються з безлічі морських водоростей, які можуть досягати заввишки десятки метрів. Вчені досліджували кілька підводних лісів і з'ясували, що вони, подібно до наземних, складаються з різноманітних видів — від більших до дрібних.

Одними з найбільших рослин підводних океанів вважаються гігантські водорості та морський бамбук. Ці рослини складаються з наповнених газом структур, які працюють як маленькі повітряні кулі та дозволяють їм створювати величезні плаваючі навіси.

Інші представники океанічного лісу покладаються на великі стебла, які дозволяють залишатися у вертикальному положенні. А у Великому Південному рифі в Австралії зустрічаються золоті водорості, які утворюють своєрідний "килим" на морському дні.

У своєму дослідженні вчені спробували порахувати, яку територію займають океанічні ліси — завдання не з легких. Супутники можуть проводити вимірювання на глибинах, де зустрічаються підводні джунглі, а тому вченим довелося спиратися на тисячі різних записів і аналізів.

[ + – ] Небагато з найпродуктивніших лісів світу знайдено та названо Фото: карта океанических лесов

Зрештою їм вдалося змоделювати підводний розподіл океанічних лісів — виявилося, що їхня загальна площа становить від 6 до 7 мільйонів квадратних метрів, що більше за Амазонку і вдвічі перевищує територію Індії.

Під час дослідження вченим також вдалося дізнатися, що підводні ліси набагато продуктивніші, ніж культури, що швидко ростуть, такі, як рис і пшениця. За попередніми підрахунками дослідників, океанічні ліси виробляють від 2 до 11 разів (залежно від регіону проростання) більше біомаси на одиницю площі, ніж ці культури.

Однак океанічні ліси — це не тільки загадково та красиво, вони також приносять користь. Вчені вважають, що вся територія підводних насаджень здатна поглинати таку кількість вуглекислого газу, як і ліси Амазонки. Надалі вчені сподіваються зрозуміти, як підводні ліси зможуть пом'якшити наслідки кліматичних змін і можливо навіть допомогти уповільнити глобальне потепління.

Крім того, вчені бачать користь цих підводних насаджень у розв'язанні продовольчої кризи — швидкість зростання лісів в океані в перспективі може дати поштовх розвитку спеціальних ферм з вирощування морських водоростей.

Вчені помітили, що ліси в океані зазнають небувалого стресу — 2,4 гігатонни парникових газів, які ми вже викинули, здебільшого були поглинені океаном. Дослідники вже помітили, що біля берегів Австралії, Канади та США території морських лісів поступово скорочуються, що призводить до втрати біорізноманіття.

Водночас танення морського льоду та підвищення температури води в інших регіонах свідчать про те, що найближчим часом там розширять площі морських лісів. Вчені дійшли висновку, що саме ці морські насадження надалі відіграють ключову роль у розв'язанні кліматичних проблем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що чверть "зелених легень" планети знищено в Амазонці.