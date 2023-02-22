Майже помер: батько двох дітей залишився паралізованим після того, як з'їв популярну страву

Звичайний прийом їжі в улюбленій закусочній ледь не закінчився для чоловіка фатальною долею.

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Девід Міллер, 43 роки, їв курку бхуна у своїй звичайній індійській закусочній у Лондоні. Після чого відразу ж отримав важке харчове отруєння, яке потім переросло в аутоімунний розлад, внаслідок чого він втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Про це пише Daily Star.

Зазначається, що чоловік перестав нормально дихати, не міг ходити та ясно бачити.

Будучи у звичайній фізичній формі, він почав відчувати дивне поколювання в руках і ногах через два місяці, що призвело до майже повного паралічу і залишило його в інвалідному візку після двох з половиною місяців перебування в лікарні.

Через два місяці він почав відчувати поколювання в руках та ногах. Це призвело до майже повного паралічу, коли він не міг перевернутися в ліжку, потребував інвалідного крісла для пересування і провів два з половиною місяці в лікарні.

[ + – ] Після інциденту Міллер кілька місяців перебував у лікарні

У нього діагностували синдром Гієна-Барре після того, як він з'їв карі у 2016 році.

Через сім років він одужав і має пробігти свій перший марафон після цього випадку.

"Це було досить страшно. Зрозуміло, ми більше не поверталися в той ресторан", — згадує зараз Девід.

Нагадаємо, що в Індії сталося масове отруєння алкоголем. Десятки людей померли та ще декілька було госпіталізовано в Індії після вживання зіпсованих напоїв.

Раніше Фокус писав, що зловживання алкоголем може збільшити ризик зараження COVID. Дослідження ґрунтується на попередніх висновках про те, що хронічне вживання спиртного може порушити імунну систему організму та збільшити ризик гострого респіраторного дистрес-синдрому після зараження коронавірусом.