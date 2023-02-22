Пенсионеры 2 года бесплатно жили в отеле, но попались: на пару подали в суд

Ранее в отеле Nassauer Hof останавливались Далай-лама, Одри Хепберн и Джон Кеннеди. Обвиняемый признался, что действительно жил в отеле, но не имел возможности оплатить счета и обнаружил "серьезные недостатки" в заведении.

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Отель Nassauer Hof в немецком городе Висбадене подал в суд на супругов, которые проживали в нем бесплатно в течение двух лет, утверждая, что они якобы выдумывали разные истории, чтобы получить отсрочку оплаты. Об этом сообщает SWR.

Летом 2019 года 60-летний мужчина и его жена заселились в отель Nassauer Hof, оплатив 5600 евро задатка, но отказывались платить за проживание.

Подозреваемый жаловался на тараканов в номере, заплесневевшие грецкие орехи и червя в салате жены. Также утверждал, что лечится от рака в Висбадене. После этого новый менеджер отеля дал указание персоналу не обращаться к нему по поводу оплаты. Все изменилось в конце 2021-го, когда к работе приступил новый менеджер.

Пара выселилась через несколько недель и переехала в другой отель в Висбадене, но они были выселены оттуда после почти четырех месяцев за неуплату.

Теперь администрация Nassauer Hof требует с мужчины около 145 тысяч евро за проживание и более 92 тысяч евро за дополнительные услуги. Обвиняемый признался, что действительно жил в отеле, но не имел возможности оплатить счета и обнаружил "серьезные недостатки" в отеле.

Судебный процесс продолжится 23 февраля.

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