Ким Кардашьян получила 1 миллион долларов за выступление на бизнес-конференции

Знаменитость рассказала о частной фирме, которая будет заниматься инвестициями в медиа, гостиничный бизнес и предметы роскоши.

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Американская бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян получила миллион долларов за выступление на конференции iConnections Global Alts в рамках Hedge Fund Week в Майами. Об этом пишет PageSix.

Во время выступления 42-летняя звезда реалити-шоу и основательница брендов Skims и SKKN by Kim рассказала слушателям о созданной в сентябре 2022 года частной инвестиционной фирме SKKY Partners, которая будет заниматься инвестициями в медиа, гостиничный бизнес и предметы роскоши.

"Когда она вышла на сцену, то получила бурные аплодисменты. Зал, где она выступала, был наполнен настолько, что люди стояли даже в коридоре. Еще больше людей было в залах, где транслировалось видео выступления. Я был рад увидеть такую большую поддержку женщины-менеджера в области, где доминируют мужчины", — рассказал генеральный директор iConnections Рон Бискарди.

Однако по информации издания, некоторые участники мероприятия отказались слушать речь знаменитости, выбрав катание на лодке. "Да, она горячая, но я приехал из Лондона по делам. Чему я у нее научусь? – сказал один из слушателей.

Среди других спикеров конференции были также предприниматель Марк Кьюбан, генеральный директор Galaxy Investment Partners Майкл Новограц и другие бизнесмены.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян подала в суд на мужчину, который подарил ей кольцо с бриллиантом.