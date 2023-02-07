Кім Кардаш'ян отримала 1 мільйон доларів за виступ на бізнес-конференції

Знаменитість розповіла про приватну фірму, яка займатиметься інвестиціями в медіа, готельний бізнес і предмети розкоші.

Related video

Американська бізнесвумен і зірка реаліті Кім Кардаш'ян отримала мільйон доларів за виступ на конференції iConnections Global Alts у межах Hedge Fund Week у Маямі. Про це пише PageSix.

Під час виступу 42-річна зірка реаліті-шоу та засновниця брендів Skims і SKKN by Kim розповіла слухачам про створену у вересні 2022 року приватну інвестиційну фірму SKKY Partners, яка займатиметься інвестиціями в медіа, готельний бізнес і предмети розкоші.

"Коли вона вийшла на сцену, то отримала бурхливі оплески. Зала, де вона виступала, була наповнена настільки, що люди стояли навіть у коридорі. Ще більше людей було в залах, де транслювалося відео виступу. Я був радий побачити таку велику підтримку жінки-менеджерки в області, де домінують чоловіки", — розповів генеральний директор iConnections Рон Біскарді.

Проте, за інформацією видання, деякі учасники заходу відмовилися слухати промову знаменитості, обравши катання на човні. "Так, вона гаряча, але я приїхав із Лондона в справах. Чого я в неї навчуся?" — сказав один зі слухачів.

Серед інших спікерів конференції були підприємець Марк К'юбан, генеральний директор Galaxy Investment Partners Майкл Новограц та інші бізнесмени.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян подала до суду на чоловіка, який подарував їй каблучку з діамантом.