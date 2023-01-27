Кім Кардаш'ян подала до суду на чоловіка, який подарував їй каблучку з діамантом

Суддя погодився підписати тимчасовий заборонний судовий наказ проти 28-річного молодого чоловіка до слухання, призначеного наступного місяця.

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Бізнесвумен та зірка реаліті Кім Кардаш'ян отримала тимчасовий заборонний судовий наказ щодо чоловіка, який нібито кілька разів приходив до неї додому, називав її своєю "дружиною" і навіть подарував обручку. Про це повідомляє TMZ.

У документах, отриманих виданням, уточнюється, що Джомоні Віктор Зіглер неодноразово бував біля будинку 43-річної знаменитості, але був зупинений службою безпеки, а також розміщував відверті повідомлення про неї в мережі.

Крім того, Кардаш'ян стверджує, що чоловік відправляв їй додому різні речі, у тому числі каблучку з діамантом та ключі від готельного номера.

За словами Кім Кардаш'ян, 28-річний чоловік має кримінальне минуле, що включає незаконне зберігання вогнепальної зброї та погроз.

"Я ніколи не повідомляла йому свою адресу і ніколи не просила його надіслати мені ці посилки. У цих посилках знаходяться різні предмети, в тому числі діамантова обручка і ключі від готельного номера. Мене турбує ступінь його помилки, що ми знаходимося або будемо в інтимних". відносинах, особливо тому, що, схоже, він витратив значні кошти на купівлю речей для відправки мені", — розповіла Кім.

Нагадаємо, у жовтні минулого року, незважаючи на те, що закрите місто Гідден-Гіллз добре охороняється, злочинець на ім'я Деандре Вільямс потрапив на приватну територію Кім Кардаш'ян і практично зайшов до її будинку.

Також Фокус писав, що Кім Кардаш'ян вирушила до в'язниці для особливо небезпечних злочинців.