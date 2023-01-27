Ким Кардашьян подала в суд на мужчину, который подарил ей кольцо с бриллиантом

Судья согласился подписать временный запретительный судебный приказ против 28-летнего молодого человека к слушанию, назначенному в следующем месяце.

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Бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян получила временный запретительный судебный приказ в отношении мужчины, который якобы несколько раз приходил к ней домой, называл ее своей "женой" и даже подарил обручальное кольцо. Об этом сообщает TMZ.

В документах полученных изданием уточняется, что Джомони Виктор Зиглер неоднократно бывал у дома 43-летней знаменитости, но был остановлен службой безопасности, а также размещал откровенные сообщения о ней в Сети.

Кроме того, Кардашьян утверждает, что мужчина отправлял ей домой разные вещи, в том числе кольцо с бриллиантом и ключи от гостиничного номера.

По словам Ким Кардашьян, у 28-летнего мужчины есть криминальное прошлое, включающее незаконное хранение огнестрельного оружия и угроз.

"Я никогда не сообщала ему свой адрес и никогда не просила его прислать мне эти посылки. В этих посылках находятся различные предметы, в том числе бриллиантовое обручальное кольцо и ключи от гостиничного номера. Меня беспокоит степень его заблуждения, что мы находимся или будем в интимных отношениях, особенно потому что, похоже, он потратил значительные средства на покупку вещей для отправки мне", — рассказала Ким.

Напомним, в октябре прошлого года, несмотря на то, что закрытый город Хидден-Хиллз хорошо охраняется, преступник по имени Деандре Уильямс попал на частную территорию Ким Кардашьян и практически зашел в ее дом.

Также Фокус писал, что Ким Кардашьян отправилась в тюрьму для особо опасных преступников.