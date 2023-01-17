Ким Кардашьян отправилась в тюрьму для особо опасных преступников

Ким Кардашьян снимает документальный фильм о судебной реформе.

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42-летняя звезда Instagram Ким Кардашьян, которая по совместительству является еще и начинающим адвокатом, посетила государственную тюрьму Пеликан Бэй, где встретилась с заключенными в одиночной камере в рамках съемки документального фильма об уголовной реформе, пишет TMZ.

Знаменитость полетела в Кресент-Сити (Калифорния), где расположено учреждение, на своем частном самолете, преодолев 782 мили.

Ким провела в тюрьме уровня supermax (тюрьма супермаксимальной безопасности, также известная как супермакс или тюрьма административного максимума – разновидность исправительного учреждения или его составная часть, обеспечивающая максимально возможный контроль над содержащимися там под стражей заключенными и защиту от несанкционированного проникновения на территорию) весь день, чтобы посетить некоторых из примерно 290 заключенных, проводящих 22 или более часов каждый день в одиночном заключении на срок до пяти лет.

Блок охраняемого жилья (SHU) предназначен для узников, которые представляют серьезную угрозу для других заключенных и персонала, поскольку каждая камера без окон имеет размеры 2 на 3 метра.

[ + – ] Тюрьма Пеликан Бэй Фото: Википедия

По информации издания, заключенным Пеликан Бэй, которые ежедневно проводят по 90 минут в одиночестве в голых бетонных камерах, запрещены телефонные звонки. Единственное, что им разрешается, – немногочисленные бесконтактные встречи с родственниками или знакомыми. Такие суровые ограничения уже несколько раз оборачивались голодовками со стороны заключенных, однако успехом такой шаг не увенчался.

В ООН уже раскритиковали такие порядки в тюрьме, заявив, что более 15 дней в одиночной камере являются "пыткой или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство наказанием".

Чтобы понимать уровень преступников, которые тут содержаться, достаточно сказать, что в свое время тут сидел Чарльз Мэнсон, лидер культа и один из самых опасных убийц.

Вместе с Ким в тюрьму прилетел защитник криминальной реформы Скотт Будник, продюсировавший документальный фильм Бена Лира 2016 года "Они называют нас монстрами" и аналогичный проект Джошуа Рофе 2013 года "Потерянные на всю жизнь". Еще один компаньон – Тоби Магуайр, а также съемочная группа для предстоящего документального фильма.

Кардашьян и раньше посещала тюрьмы и применяла свою медийность, чтобы добиться помилования таких заключенных, как Элис Мари Джонсон, Синтоя Браун, Мэтью Чарльз и Джеффри Стрингер.

В 2021 году Ким с третьего раза сдала экзамены, чтобы стать адвокатом, и теперь планирует открыть свою юридическую фирму. Таким образом она хочет продолжить дело своего покойного отца, известного адвоката Роберта Кардашьяна-старшего.

Напомним, за что Ким Кардашьян ненавидит новую жену Канье Уэста.