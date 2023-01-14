Ким Кардашьян ненавидит новую жену Канье Уэста, — СМИ

Скандальный рэпер тайно женился на своей давней сотруднице.

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42-летняя американская теледива Ким Кардашьян отреагировала на тайную свадьбу своего бывшего мужа Канье Уэста. Об этом пишет Page Six.

По словам инсайдеров, близких к знаменитости, экс-возлюбленная скандального рэпера ненавидит его новую избранницу Бьянку Цензори. Бизнес-леди долгое время презирала девушку без конкретной причины.

"Кем ненавидит ее", — лаконично рассказал инсайдер издания.

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images

Кроме того, стало известно, что многодетная мама "не любит хороших девушек", а новая возлюбленная Канье Уэста "симпатичная".

После развода с Ким Кардашьян Канье Уэсту приписывали ряд романов, в том числе с российской моделью Ириной Шейк, американской звездой подиумов Винетрией, актрисой Джулией Фокс. Однако никакие отношения скандального музыканта не продолжались долго. А недавно его 24-летняя возлюбленная, бразильская модель, бросила его из-за антисемитских высказываний.

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Apple Music

Что касается свадьбы рэпера и Цензори, то известно, что они провели тайную церемонию и обменялись кольцами. Впрочем, официально они не расписались. Молодожены еще не комментировали свой новый семейный статус.

Напомним, Канье Уэст тайно женился на своей давней сотруднице.

Также Фокус писал о жалобах Ким Кардашьян на совместную опеку над детьми с Канье Уэстом.