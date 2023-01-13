Канье Уэст тайно женился, – TMZ

СМИ писали о том, что нынешняя жена артиста похожа на Ким Кардашьян.

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45-летний американский рэпер Канье Уэст женился на бывшем архитектурным дизайнером в Yeezy Бьянке Цензори, а о тайной церемонии первым сообщил портал TMZ.

Со ссылкой на свои источники ресурс сообщает, что у Ye и Бьянки недавно была какая-то свадебная церемония, однако свидетельства о браке никто не видел.

"Тем не менее, он обращается с ней как с женой… На этой неделе, когда он и Бьянка прибыли в Waldorf Astoria в Бев-Хиллз, на Ye было обручальное кольцо, и нам сказали, что кольцо символизирует его приверженность ей после церемонии", – отмечают журналисты.

Буквально в прошлом месяце Канье выпустил новую песню под названием "Censori Overload" – еще одну дань уважения своей новой женщине. Хотя лирика, кажется, не связывает его с ней напрямую, есть некоторые возможные подсказки относительно того, почему он хотел провести быструю свадебную церемонию. Строка "И в Библии сказано: "Я не могу больше заниматься сексом до замужества" кажется уместной.

Ранее СМИ неоднократно писали о том, что Бьянка очень похожа на бывшую жену музыканта Ким Кардашьян. Однако женщина подстриглась и перекрасилась в блондинку.

Пока что никто из пары никак не прокомментировал слухи о браке.

Напомним, недавно рэпер оскандалился антисемитскими заявлениями и потерял большую часть своего состояния. После провокационных высказываний Канье Уэста о движении Black Lives Matter, евреях и Путине репутация артиста претерпела значительные изменения. С Уэстом отказались сотрудничать даже его хорошие друзья – бренд Balenciaga, Vogue и т.д.