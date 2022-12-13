Канье Уэст получил необычное звание

Титул знаменитости связан с его скандальными высказываниями.

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45-летний американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст получил особое звание. Об этом пишет Marca.

По данным западных изданий, бывшего мужа Ким Кардашьян признали антисемитом 2022 года.

Организация StopAntisemitism выбирала победителя номинации среди десяти кандидатов, однако звание досталось скандальному рэперу.

"Ненависть к евреям уже вышла из-под контроля в США. Последнее, что нам нужно в этой ситуации — это Канье, подливающий масло в огонь", — отмечает исполнительный директор организации.

По словам Лиоры Рез, непрерывный поток фанатических заявлений Канье Уэста привел к ужасающим антисемитским действиям.

[ + – ] Канье Уэст Фото: Balenciaga/Instagram

После скандальных высказываний Канье Уэста о движении Black Lives Matter, евреях и Путине репутация рэпера претерпела значительные изменения. С Уэстом отказываются сотрудничать даже его хорошие друзья – бренд Balenciaga, Vogue и т.д.

За день музыкант потерял более полутора миллиардов долларов и позицию миллиардера. Несмотря на то, что после развода с Ким Кардашьян Уэсту нужно выплачивать алименты детям в размере 200 тысяч долларов в месяц.

Напомним, Канье Уэст в очередной раз оскандалился заявлениями о Гитлере.

Также Фокус писал о расставании Канье Уэста и 24-летней бразильской модели после его скандальных высказываний.