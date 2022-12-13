Каньє Вест отримав незвичайне звання

Титул знаменитості пов'язаний з його скандальними висловлюваннями.

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45-річний американський репер та бізнесмен Каньє Вест отримав особливе звання. Про це пише Marca.

За даними західних видань, колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян визнали антисемітом 2022 року.

Організація StopAntisemitism обирала переможця номінації серед десяти кандидатів, проте звання дісталося скандальному реперу.

"Ненависть до євреїв уже вийшла з-під контролю у США. Останнє, що нам потрібно в цій ситуації — це Каньє, який підливає олію у вогонь", — зазначає виконавчий директор організації.

За словами Ліори Рез, безперервний потік фанатичних заяв Каньє Веста призвів до жахливих антисемітських дій.

[ + – ] Каньє Вест Фото: Balenciaga/Instagram

Після скандальних висловлювань Каньє Веста щодо руху Black Lives Matter, євреїв та Путіна репутація репера зазнала значних змін. З Вестом відмовляються співпрацювати навіть його хороші друзі — бренд Balenciaga, Vogue тощо.

За день музикант втратив понад півтора мільярда доларів та позицію мільярдера. Попри те, що після розлучення з Кім Кардаш'ян Весту потрібно виплачувати аліменти дітям у розмірі 200 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, Каньє Вест вчергове оскандалився заявами про Гітлера.

Також Фокус писав про розставання Каньє Веста та 24-річної бразильської моделі після його скандальних висловлювань.