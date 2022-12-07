Каньє Вест розійшовся з 24-річною бразильською моделлю

Причиною розриву стали антисемітські вислови скандального музиканта.

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45-річний американський репер Каньє Вест розстався зі своєю дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Скандальний музикант та 24-річна бразильська модель Джуліана Налу закінчили свою романтичну спільну історію.

У своїх соцмережах екскохана Каньє Веста зізналася, що вона вільна та вдячна за турботу, коли підписники запитали її, як вона може зустрічатися з антисемітом.

Зазначимо, що американський репер та юна модель були помічені разом на початку жовтня 2022. Спочатку пара потрапила під приціли папараці в готелі. а згодом їх помітили в улюбленому ресторані Кім Кардаш'ян у Санта-Моніці.

За 2021/22 роки Каньє Вест зустрічався з цілою низкою відомих та моделей-початківців. Після розлучення з Кім Кардаш'ян йому приписували роман з Іриною Шейк. Згодом репера підозрювали у стосунках з 21-річною моделлю Вінетрією. Останньою була бразилійка Джуліана Налу, проте і ці стосунки закінчилися для артиста невдало.

Наразі увага преси прикована до скандальних висловлювань 45-річного репера. Через похвали Гітлера та знецінення руху Black Lives Matter з Вестом розірвали контракти Balenciaga, Vogue тощо.

Нагадаємо, Каньє Вест офіційно розлучився з Кім Кардаш'ян.

Також Фокус писав про скандальні вислови Каньє Веста щодо Гітлера.