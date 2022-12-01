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Каньє Вест похвалив Гітлера та сказав, що він винайшов шосе та мікрофон

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Фото: Скриншот | Каньє Вест прийшов на шоу в масці та з Біблією

На думку колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян, у кожній людині "є щось цінне", і він також підтримує Путіна.

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Репер Каньє Вест прийшов на шоу відомого в США конспіролога Алекса Джонса InfoWars і позитивно висловився на адресу Адольфа Гітлера та нацистів. Про це пише Consequence.

На шоу Каньє Вест з'явився в масці, що повністю закриває обличчя і в розмові з ведучим і його гостем, прихильником теорії переваги білої раси Ніком Фуентесом, висловився щодо Гітлера, нацистів і антисемітизму.

"Я бачу хороше в Гітлері. Я люблю всіх, і євреї не можуть говорити мені: ви можете любити нас, і ви можете любити те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і ви можете любити те, що ми просуваємо за допомогою порнографії. Але цей хлопець (Гітлер — ред.), який винайшов шосе і винайшов той самий мікрофон, який я використовую як музикант, ось про нього не можна сказати вголос, що ця людина колись робила щось хороше. У кожній людині є щось цінне, що вона принесла у світ, особливо в Гітлера", — заявив Вест.

Каньє Вест заявив, що бачить у Гітлері "хороше"

До речі, мікрофон, як і грамофон, був винайдений в 1877 Емілем Берлінером, євреєм із Ганновера, який пізніше переїхав до США. А щодо шосе, то їх будували ще за часів Римської імперії. Але якщо говорити про шосе як про швидкісну дорогу для авто, то першою в світі автомагістраллю часто називають Long Island Motor Parkway на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, яка відкрилася в 1908 році.

Але на цьому Каньє Вест, який також називає себе Є, не зупинився, і сказав Алексу Джонсу: "Мені подобається Гітлер". Він також заявив, що "єврейські ЗМІ змусили нас почуватися нацистами".

Якоїсь миті Джонс дав відсіч потоку антисемітизму, сказавши: "Я думаю, що більшість євреїв — чудові люди", — але додавши: "Я згоден, що існує єврейська мафія".

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Каньє Вест на шоу Алекса Джонса
Фото: Скриншот

У якийсь момент йшлося про Беньяміна Нетаньяху, колишнього прем'єр-міністра та колишнього міністра оборони Ізраїлю, та Каньє зізнався, що вперше почув про політика "два тижні тому із соцмереж" і подумав, що в нього "кумедне ім'я". Потім він дістав сачок і пляшечку шоколадного молока та почав зображати ізраїльського політика.

Артист також взяв на себе відповідальність за популяризацію антисемітизму, сказавши: "Ніхто в старшій школі не знав, що таке антисемітизм, доки Є не зробив його популярним".

У перерві шоу Вест сказав, що "ми маємо перестати постійно засуджувати нацистів".

У якийсь момент Вест сказав, що в Гітлера "був справді гарний одяг, він був хорошим архітектором, він був християнином і не вбив 6 мільйонів євреїв". Джонс сказав, що "Гітлер націлився на деяких людей і вбив їх". Вест відповів: "Я думаю, що Обама вбивав палестинців. І Обама не був першим чорношкірим президентом. Він був ще одним президентом-євреєм".

Каньє Вест висловився і щодо Барака Обами

Коли Джонс сказав, що в Каньє, схоже, "фетиш на Гітлера", той заперечив: "Я не проти всього єврейського. Мені не подобається слово "зло" поруч із нацистами. Я люблю євреїв, але я також люблю нацистів".

Але на цьому Каньє Вест не зупинився та підтримав Володимира Путіна, який розпочав війну проти України. Коли Нік Фуентес, крім іншого, член його передвиборчого штабу, зізнався у своїх проросійських поглядах і підтримав політику Путіна, Каньє сказав, що він згоден. Сам Є назвав Фуентеса майбутнім президентом США, а Джонс погодився з його тезою про те, що "Америку охопив сатанізм".

Фанати Веста пишуть у соцмережах, що він знищив усю свою культурну спадщину за один ефір. А критики звинувачують його в антисемітизмі та нацизмі.

Нагадаємо, Каньє Вест вирішив балотуватися в президенти США у 2024 році. А тим часом телезірка Кім Кардаш'ян нарешті офіційно розлучилася зі скандальним репером. На розлучення вона подала ще минулого року, але процедура завершилася лише зараз.