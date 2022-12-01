По мнению бывшего мужа Ким Кардашьян в каждом человеке "есть что-то ценное", и он также поддерживает Путина.

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Рэпер Канье Уэст пришел на шоу известного в США конспиролога Алекса Джонса InfoWars и позитивно высказался в адрес Адольфа Гитлера и нацистов. Об этом пишет Consequence.

На шоу Канье Уэст явился в маске, полностью закрывающей лицо и в беседе с ведущим и его гостем сторонником теории превосходства белой расы Ником Фуэнтесом высказался насчет Гитлера, нацистов и антисемитизма.

"Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех, и евреи не могут говорить мне: вы можете любить нас, и вы можете любить то, что мы делаем с вами с помощью контрактов, и вы можете любить то, что мы продвигаем с помощью порнографии. Но этот парень (Гитлер –ред.), который изобрел шоссе и изобрел тот самый микрофон, который я использую как музыкант, вот о нем нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее. Я покончил с этим. В каждом человеке есть что-то ценное, что он привнес на стол, особенно у Гитлера", — заявил Уэст.

[ + – ] Канье Уэст заявил, что видит в Гитлере "хорошее"

К слову, микрофон, как и граммофон, был изобретен в 1877 году Эмилем Берлинером, евреем из Ганновера, который позже переехал в США. А что касается шоссе, то их строили еще во времена Римской империи. Но если говорить о шоссе, как о скоростной дороге для авто, то первой в мире автомагистралью часто называют Long Island Motor Parkway на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, которая открылась в 1908 году.

Но на этом Канье Уэст, который также называет себя Йе, не остановился, и сказал Алексу Джонсу: "Мне нравится Гитлер". Он также заявил, что "еврейские СМИ заставили нас почувствовать себя нацистами".

В какой-то момент Джонс дал отпор потоку антисемитизма, сказав: "Я думаю, что большинство евреев — замечательные люди", но добавив: "Я согласен, что существует еврейская мафия".

[ + – ] Канье Уэст на шоу Алекса Джонса Фото: Скриншот

В какой-то момент речь зашла о Биньямине Нетаньяху, бывшем премьер-министре и бывшем министре обороны Израиля и Канье признался, что впервые услышал о политике "две недели назад из соцсетей" и подумал, что у него "забавное имя". Потом он достал сачок и бутылочку шоколадного молока и начал изображать израильского политика.

Артист также взял на себя ответственность за популяризацию антисемитизма, сказав: "Никто в старшей школе не знал, что такое антисемитизм, пока Йе не сделал его популярным".

В перерыве шоу Уэст сказал, что "мы должны перестать постоянно осуждать нацистов".

В какой-то момент Уэст сказал, что у Гитлера "была действительно хорошая одежда, он был хорошим архитектором, он был христианином и не убил 6 миллионов евреев". Джонс на это сказал, что "Гитлер нацелился на некоторых людей и убил их". Уэст ответил: "Я думаю, что Обама убивал палестинцев. И Обама не был первым чернокожим президентом. Он был еще одним президентом-евреем".

[ + – ] Канье Уэст высказался и насчет Барака Обамы

Когда Джонс сказал, что у Канье, похоже, "фетиш на Гитлера", тот возразил: "Я не против всего еврейского. Мне не нравится слово "зло" рядом с нацистами. Я люблю евреев, но я также люблю нацистов".

Но на этом Канье Уэст не остановился и поддержал Владимира Путина, начавшего войну против Украины. Когда Ник Фуэнтес, кроме прочего, член его предвыборного штаба, признался в своих пророссийских взглядах и поддержал политику Путина, Канье сказал, что он согласен. Сам Йе назвал Фуэнтеса будущим президентом США, а Джонс согласился с его тезисом о том, что "Америку охватил сатанизм".

Фанаты Уэста пишут в соцсетях, что он уничтожил все свое культурное наследие за один эфир. А критики обвиняют его в антисемитизме и нацизме.

Напомним, Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США в 2024 году. А тем временем телезвезда Ким Кардашьян наконец официально развелась со скандальным рэпером. На развод она подала еще в прошлом году, но процедура завершилась только сейчас.