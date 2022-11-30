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Алименты $200 тыс. и элитная недвижимость. Ким Кардашьян официально развелась с Канье Уэстом

Ким Кардашьян, Канье Уэст
Фото: Getty Images | Ким Кардашьян и Канье Уэст были женаты семь лет

Ким Кардашьян подала на развод с мужем в феврале 2021 года.

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Спустя почти два года с того момента, как светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом суд поставил точку в одном из самых громких процессов, пишет западная пресса.

В частности, судья установил сумму алиментов, которые музыкант должен будет платить на четверых детей, и это – $200 тысяч долларов в месяц. Бывшие супруги будут иметь равный доступ к воспитанию детей, однако больше времени 9-летняя Норт, 6-летний Сэйнт, 4-летняя Чикаго и трехлетний псалом остаются с матерью.

По условиям соглашения, Уэст будет также нести 50% расходов на образование и безопасность сыновей и дочерей.

Как сообщает TMZ, Уэст и Кардашьян согласились обратиться к посредникам, если у них возникнут разногласия в отношении исполнения родительских обязанностей. Например, если кто-то не посещает сеанс, присутствующий родитель может принять решение по обсуждаемой теме.

Ежемесячный платеж в размере $200 тысяч должен быть переведен на счет Ким первого числа каждого месяца.

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Ким Кардашьян получила больше опеки над четырьмя детьми

Рэпер также согласился передать Кардашьян право собственности на дом стоимостью $4,5 миллиона рядом с особняком, где Ким живет в Южной Калифорнии. Жилье с пятью спальнями Канье купил, чтобы быть поближе к детям, однако вполне вероятно, что Ким снесет дом, поскольку он нуждается в капитальном ремонте.

Кроме этого, Кардашьян сохранит права на поместье стоимостью $60 миллионов в Хидден-Хиллз, штат Калифорния, где она живет с детьми, а также на недвижимость в Айдахо.

По соглашению Уэст сохранит за собой право собственности на пляжный дом в Малибу, который купил за $60 миллионов долларов, пару принадлежащих ему ранчо в Вайоминге, 300 акров в Калабасасе (Калифорния), дом в Бельгии и дом в Чикаго, в котором он вырос.

Источники сообщили изданию, что Кардашьян тщетно пытался достичь общего соглашения о разводе с Уэстом в течение полугода, но он постоянно отказывался "участвовать в решении" вопроса.

"Терпение Ким было проверено, но она справилась со всем спокойно, и в конце концов Канье пришел в себя", — сказал источник.

Журналисты отмечают, что адвокат Кардашьян Лора Вассер сыграла ключевую роль в посредничестве между сторонами, чтобы заключить соглашение между бывшими.

Напомним, Канье Уэст недавно заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году.