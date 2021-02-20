Непримиримые разногласия. Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом

Активы пары будут разделены, согласно их брачному договору.

Ким Кардашьян Уэст официально подала на развод со своим мужем Канье Уэстом. Секретарь Верховного суда Лос-Анджелеса подтвердил, что Кардашьян подала документы. Об этом сообщает CNN.

Представитель Кардашьян Уэст Кристи Велдер также подтвердила информацию о разводе, но сказала, что звезда на дает никаких дополнительных комментариев.

В поданных документах на развод говорится о непримиримых разногласиях пары. Активы пары будут разделены, согласно их брачному договору.

Единственное, чего не может предусмотреть брачный договор – это опека над детьми, которых у пары четыре. Ким и Канье должны будут договориться об этом в отдельном соглашении. Согласно предварительным данным, Канье готов согласиться на просьбу Ким о совместной юридической и физической опеке.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году, устроив шикарную свадьбу в Италии. Но с тех пор в отношениях пары многое поменялось, в последнее время супруги даже жили в разных городах. Уэст остался в семейном доме в Вайоминге, а Кардашьян жила в Калифорнии с детьми.

У пары родилось четверо детей: дочь Норт появилась в 2013 году, за ней последовал сын Сейнт в 2015 году, дочь Чикаго в 2018 году и сын Псалом в 2019 году.

Пара старалась поддерживать друг друга в тяжелые времена, в том числе после ограбления Кардашьян Уэст в Париже в 2016 году.

В 2018 году Уэст написал в Twitter трогательное послание жене.

"Благодарность и счастье лучше всего описывают то, что моя жена значит для меня. Я глубоко благодарен и абсолютно счастлив", – написал Уэст.

Кардашьян, со своей стороны, также часто высказывалась в защиту супруга, который не раз оказывался под шквалом критики из-за скандальных постов в соцсети и политических взглядов.

"Я понимаю, что Канье подвергается критике, потому что он общественный деятель, и его действия иногда могут вызывать сильные эмоции. Он блестящий, но сложный человек, который пережил болезненную потерю своей матери, должен справляться с общественным давлением и изоляцией, которые усугубляют его биполярное расстройство", – недавно писала Кардашьян о своем муже.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разъехались из-за детей. Канье и Ким очень надеялись, что к концу 2020 года помирятся, и все наладится, однако в последние дни декабря Уэст сорвался и сильно накричал на жену, что и стало последней каплей для обоих в решении подать на развод.

После этого, пара перестала поддерживать какую-либо связь. Канье забрал из их семейного особняка в Калабасасе свои вещи, в том числе коллекцию обуви, в которой не менее 500 пар кроссовок.