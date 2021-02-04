Ким Кардашьян и Канье Уэст больше не разговаривают, – СМИ

Инсайдеры утверждают, что Канье Уэст хочет развода не меньше, чем сама Ким.

40-летняя Ким Кардашьян больше не намерена восстанавливать отношения со своим мужем, 43-летним рэпером Канни Уэстом, и официальное объявление о разводе пары – всего лишь формальность и вопрос времени, сообщил таблоиду Е! источник из близкого окружения теледивы.

По его словам, пара разъехалась, и супруги между собой даже не разговаривают. Более того, Канье забрал из их семейного особняка в Калабасасе свои вещи, в том числе коллекцию обуви, в которой не менее 500 пар кроссовок, и, похоже, возвращаться в этот дом не собирается.

Более того, он хочет как можно скорее развестись и, возможно, даже первый подаст документы, не дожидаясь, пока это сделает Ким, поскольку желает расстаться не меньше, чем Ким, уверяет источник.

Что касается его жены, то она решила не зацикливаться на этом и продолжает двигаться дальше. Совсем недавно Ким представила новую коллекцию одежды для дома своего бренда SKIMS, а также съездила на отдых на экзотические острова вместе с детьми и сестрами. По информации таблоидов, она выглядит вполне счастливой.

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В звездной тусовке предполагают, что о своем разводе она заявит в эфире последнего сезона шоу "Семейство Кардашьян", где обсуждению проблем в ее браке отведено немало времени. Его показ стартует 18 марта.

Сестры Ким активно поддерживают ее и не дают впадать в депрессию. По их словам, Канье им как брат, но считают, что лучше пусть он не будет членом их семьи.

Напомним, Ким Кардашян уже наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса. Ким и Канье якобы хотят развести мирно и без лишней огласки.

Однако проблемы могут возникнуть при дележе имущества. Пара владеет большим количеством недвижимости, но самым дорогим объектом является Калабасаси в Калифорнии, который обошелся им в 60 миллионов долларов. Ким хочет, чтобы дом остался ей и детям.

Официальной причины развода пока неизвестно, однако пара часто не могла найти общего языка из-за биполярного расстройства Канье Уэста