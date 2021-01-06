Ким Кардашян и Канье Уэст решили развестись

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и рэпер Канье Уэст поженились в 2014 и воспитывают четырех детей

Пожалуй, самая знаменитая пара в мире: модель и звезда телешоу Ким Кардашьян, а также музыкант Канье Уэст все же решили развестись. И уже собирают документы. Слухи о разладе ходили давно, но в этот раз, похоже, все серьезно. Об этом пишет Page Six.

Появилась информация о том, что пара, у которой четверо детей, все еще имитирует семейную жизнь, но на самом деле они живут отдельно и даже Рождество провели порознь. Ким с детьми отправилась к своей сестре Кортни.

"Они это скрывают, но они сделали", – уточнил источник, близкий к паре.

Также утверждается, что Ким Кардашян уже наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам для звезд шоу-бизнеса. Ким и Канье якобы хотят развести мирно и без лишней огласки.

Однако проблемы могут возникнуть при дележе имущества. Пара владеет большим количеством недвижимости, но самым дорогим объектом является Калабасаси в Калифорнии, который обошелся им в 60 миллионов долларов. Ким хочет, чтобы дом остался ей и детям.

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст/Фото: Instagram kimkardashian

Официальной причины развода пока неизвестно, однако пара часто не могла найти общего языка из-за биполярного расстройства Канье Уэста и заостренных на этом фоне проблем в отношениях с Ким во время избирательной кампании рэпера в 2020 году. Ким рассказывала, что во время приступов мужа ей было "страшно и непонятно". А папарацци даже сняли, как она рыдает после ссоры с Канье в машине на парковке.

Ким Кардашьян и Канье Уэст женились в 2014 году после двух лет отношений. Они воспитывают четверых детей: дочь Норт и сына Сэйнта, которых Ким выносила сама, а также дочь Чикаго и сына Псалома – которых выносила суррогатная мать. Для Ким Кардашян это может быть третим разводом – ранее она была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом и автором песен Дэймоном Томасом.

До брака с Ким Канье женат не был. Он был обручен с дизайнером Алексис Файфер, однако пара рассталась в 2007 году, потом несколько лет он встречался с моделью Эмбер Роуз.