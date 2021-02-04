Кім Кардаш'ян і Каньє Вест більше не розмовляють, — ЗМІ

Інсайдери стверджують, що Каньє Вест хоче розлучення не менше, ніж сама Кім.

40-річна Кім Кардашʼян більше не має наміру поновлювати стосунки зі своїм чоловіком, 43-річним репером Канні Вестом, й офіційне оголошення про розлучення пари — усього лише формальність і питання часу, повідомило таблоїду Е! джерело з близького оточення теледіви.

За його словами, пара роз'їхалася, і подружжя між собою навіть не розмовляє. Більш того, Каньє забрав з їх сімейного маєтку в Калабасасі свої речі, зокрема колекцію взуття, в якій не менше 500 пар кросівок, і, схоже, повертатися в цей будинок не збирається.

Більш того, він хоче якомога швидше розлучитися і, можливо, навіть перший подасть документи, не чекаючи, поки це зробить Кім, оскільки бажає розлучитися не менше, ніж Кім, запевняє джерело.

Що стосується його дружини, то вона вирішила не зациклюватися на цьому і продовжує рухатися далі. Зовсім нещодавно Кім представила нову колекцію одягу для будинку свого бренду SKIMS, а також з'їздила на відпочинок на екзотичні острови разом із дітьми та сестрами. За інформацією таблоїдів, вона виглядає цілком щасливою.

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У зірковій тусівці припускають, що про своє розлучення вона заявить в ефірі останнього сезону шоу "Сімейство Кардашʼян", де обговоренню проблем в її шлюбі відведено чимало часу. Його показ стартує 18 березня.

Сестри Кім активно підтримують її та не дозволяють впадати в депресію. За їх словами, Каньє їм як брат, але вважають, що краще нехай він не буде членом їхньої сім'ї.

Нагадаємо, Кім Кардашян вже найняла адвокатку Лору Вассер, відому зі шлюборозлучних процесів для зірок шоу-бізнесу. Кім і Каньє нібито хочуть розвести мирно і без зайвого розголосу.

Однак проблеми можуть виникнути під час розподілу майна. Пара володіє великою кількістю нерухомості, але найдорожчим об'єктом є Калабасас в Каліфорнії, який коштував їм 60 мільйонів доларів. Кім хоче, щоб будинок залишився їй та дітям.

Офіційної причини розлучення поки невідомо, однак пара часто не могла знайти спільної мови через біполярний розлад Каньє Веста