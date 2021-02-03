Ким Кардашьян показала на себе новую коллекцию одежды для дома (фото, видео)

40-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян, отдохнув на экзотических островах с сестрами и детьми, с новыми силами ринулась продвигать свой бренд SKIMS и эффектно появилась в рекламной кампании по продвижению коллекции домашней одежды.

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых предстала в образе девушки 40-50-ых годов прошлого века в стиле пин-ап. Ким позирует, сидя в кресле, лежа в кровати, на диване и возле него. На ней – шелковые пижамы золотистого и бронзового цвета, а также платья-комбинации и халаты.

Стилисты постарались максимально точно воссоздать образ роковой красотки прошлого века а-ля "старый Голливуд": у Ким выразительные стрелки, яркая помада и маникюр, а дополняет все прическа в стиле Риты Хейворт.

Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Обстановка для съемок была стилизована под роскошный голливудский дом, который подошел бы старлетке 1950-х годов.

Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Серию фото Ким дополнила кадрами из рекламного видео.

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Публикация собрала свыше 1,2 млн. лайков и более 6 тыс. комментариев. Подписчики Ким, которых у нее уже 202 миллиона, отметили коллекцию, написав, что с нетерпением ждут ее выхода.

Как известно, сейчас одна из самых ярких представительниц семейства Кардашьян переживает непростой период. Она разводится со своим мужем, рэпером Канье Уэстом. Чтобы не травмировать психику своих четырех детей постоянными ссорами, пара разъехалась. Ким с головой ушла в семью, проводя время с детьми и сестрами, а также активно развивает свой бизнес.

Что касается семейного шоу, которое сделала Кардашьян-Дженнер популярными на весь мир, то оно закроется после выхода 20 сезона, а имение, где оно снималось, уже выставили на продажу.