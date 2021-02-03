Кім Кардаш'ян показала на собі нову колекцію одягу для будинку (фото, відео)

40-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашʼян" Кім Кардашʼян, відпочивши на екзотичних островах із сестрами і дітьми, з новими силами кинулася просувати свій бренд SKIMS і ефектно зʼявилася в рекламній кампанії з просування колекції домашнього одягу.

Знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на яких постала в образі дівчини 40-50-х років минулого століття в стилі пін-ап. Кім позує, сидячи в кріслі, лежачи в ліжку, на дивані і біля нього. На ній — шовкові піжами золотистого і бронзового кольорів, а також сукні-комбінації і халати.

Стилісти намагалися максимально точно відтворити образ фатальної красуні минулого століття а-ля "старий Голлівуд": у Кім виразні стрілки, яскрава помада і манікюр, а доповнює все зачіска в стилі Рити Хейворт.

Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Обстановка для зйомок була стилізована під розкішний голлівудський будинок, що підійшов би старлетці 1950-х років.

Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Серію фото Кім доповнила кадрами з рекламного відео.

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Публікація зібрала понад 1,2 млн. лайків і понад 6 тис. коментарів. Підписники Кім, яких у неї вже 202 мільйони, відзначили колекцію, написавши, що з нетерпінням чекають її виходу.

Як відомо, наразі одна з найяскравіших представниць сімейства Кардашʼян переживає непростий період. Вона розлучається зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом. Щоб не травмувати психіку своїх чотирьох дітей постійними сварками, пара розʼїхалася. Кім з головою поринула в сімʼю, проводячи час з дітьми і сестрами, а також активно розвиває свій бізнес.

Що стосується сімейного шоу, яке зробила Кардашʼян-Дженнер популярними на весь світ, то воно закриється після виходу 20 сезону, а маєток, де воно знімалося, уже виставили на продаж.