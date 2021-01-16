Ким Кардашьян и Канье Уэст разъехались из-за детей

Уже несколько месяцев супруги живут порознь.

Слухи вокруг грядущего развода 40-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста не утихают вторую неделю, а новые версии разлада в звездном семействе появляются все более невероятные, передает Us Weekly.

Источник издания на условиях анонимности рассказал, что пара уже несколько месяцев не живет вместе, поскольку отношения стали очень токсичными. В результате супруги разъехались, чтобы не травмировать психику своих детей, которые еще не знают о ссоре родителей. Они привыкли, что их отец из-за работы проводит много времени в другом штате.

Инсайдер добавил, что Канье и Ким очень надеялись, что к концу 2020 года помирятся, и все наладится, однако в последние дни декабря Уэст сорвался и сильно накричал на жену, что и стало последней каплей для обоих в решении подать на развод.

Среди причин такого шага пары называли также возможную связь рэпера с известным блогером, бьюти-гуру и открытым геем Джеффри Старом. Тот и сам подогрел подобные сплетни, отреагировав на них постом в Twitter, где заявил, что собрался на воскресную службу в церковь, намекая на религиозные мероприятия с участием Уэста.

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Позже источники назвали подобные слухи "грязной спекуляцией", запущенной пользователями TikTok.

Еще одна версия того, почему пара таки решила разорвать брак, – откровения Уэста во время президентской кампании, которую Ким, кстати, публично не поддержала. Во время одной из своих официальных речей на встрече с избирателями он со слезами на глазах заявил, что первое время настаивал на аборте, когда жена была беременна их старшей дочерью Норт. Оказалось, что выступление Уэста получилось столь эмоциональным из-за обострения у певца биполярного расстройства. Позже он извинился перед супругой за то, что причинил ей боль, рассказав о проблемах в семье.

Этот диагноз рэперу поставили в 2016 году. Ким пыталась лечить мужа и помогала ему бороться с болезнью, однако он не особо откликнулся на ее попытки. Более того, во время встречи с Трампом Уэст и вовсе заявил, что выводы врачей ошибочны, а он "просто недосыпает".

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О том, что все зашло слишком далеко, свидетельствует и тот факт, что Ким Кардашьян уже наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам знаменитостей. Однако это не помешало супругам на Рождество обменяться дорогими подарками. Уэст преподнес жене пять автомобилей Maybach стоимостью около 200 тысяч долларов каждый, а Ким вручила супругу несколько работ американского художника Джеймса Таррелла, потратив на подарок более миллиона долларов.

Пресса подозревает, что такие широкие жесты направлены на минимизацию скандалов в процессе развода и вопроса в опеке над четырьмя детьми пары. Надежды на воссоединения никто из них больше не питает.

"Брак Ким и Канье не подлежит ремонту. Ким надоел хаос, который производит Канье, и сейчас она просто хочет сосредоточиться на детях и жить своей жизнью", – рассказал изданию People источник из окружения семьи.

Ким Кардашьян и Канье Уэст женились в 2014 году после двух лет отношений. Они воспитывают четверых детей: 7-летнюю дочь Норт и 5-летнего сына Сэйнта, которых Ким выносила сама, а также 3-летнюю дочь Чикаго и 19-месячного сына Псалома, рожденных суррогатной матерью.

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Напомним, впервые слухи о грядущем разводе пары появились в сентябре прошлого года.