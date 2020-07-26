"Знаю, что сделал тебе больно". Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян

Американский рэпер заявил, что ранее вынес на публику семейные приватные подробности, однако не уточнил, о чем именно речь.

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, публично принес извинения своей жене, телезвезде и модели Ким Кардашьян. Об этом он написал в Twitter.

Хип-хоп исполнитель сообщил, что хотел бы извиниться перед супругой за то, что вынес на публику семейные приватные подробности, однако не уточнил, о чем именно речь.

"Я хотел бы извиниться перед моей женой Ким за то, что вынес на публику то, что являлось нашим приватным делом. Я не защитил ее так, как она всегда защищала меня. Ким же я хочу сказать: я знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо, что ты всегда была рядом со мной, готовая поддержать меня", – написал Уэст.

Сама Кардашьян пока никак не ответила на его твит.

Напомним, Ким Кардашьян рассказала, что ее супругу Канье Уэсту был поставлен диагноз биполярное расстройство. Она заявила об этом после того, как Уэст выступил в рамках своей предвыборной кампании в штате Южная Каролина. Рэпер очень эмоционально говорил о своей вере, покойной матери и своей семье, в какой-то момент Канье даже расплакался. Слишком пылкая речь Уэста заставила его поклонников и СМИ усомниться в благополучии рэпера.