Непримиренні суперечності. Кім Кардашьян подала документи на розлучення з Каньє Вестом

Активи пари будуть розділені, згідно з їх шлюбним договором.

Кім Кардашьян Уест офіційно подала на розлучення зі своїм чоловіком Каньє Вестом. Секретар Верховного суду Лос-Анджелеса підтвердив, що Кардашьян подала документи. Про це повідомляє CNN.

Представник Кардашьян Уест Крісті Велдер також підтвердила інформацію про розлучення, але сказала, що зірка не надає додаткових коментарів.

У поданих документах на розлучення йдеться про непримиренні суперечності пари. Активи пари будуть розділені, згідно з їх шлюбним договором.

Єдине, чого не може передбачити шлюбний договір — це опіка над дітьми, яких у пари чотири. Кім і Каньє повинні будуть домовитися про це в окремій угоді. Згідно з попередніми даними, Каньє готовий погодитися на прохання Кім про спільну юридичну та фізичну опіку.

Кім Кардашьян і Каньє Уест одружилися в 2014 році, влаштувавши шикарне весілля в Італії. Але з тих пір в стосунках пари багато що змінилося, останнім часом подружжя навіть жило в різних містах. Уест залишився в сімейному будинку в Вайомінгу, а Кардашьян жила в Каліфорнії з дітьми.

У пари народилося четверо дітей: дочка Норт з'явилася в 2013 році, син Сейнт в 2015 році, дочка Чикаго в 2018 році і син Псалом в 2019 році.

Пара намагалася підтримувати один одного у важкі часи, в тому числі після пограбування Кардашьян Уест в Парижі в 2016 році.

У 2018 році Уест написав в Twitter зворушливе послання дружині.

"Подяка і щастя найкраще описують те, що моя дружина значить для мене. Я глибоко вдячний і абсолютно щасливий", — написав Уест.

Кардашьян, зі свого боку, також часто висловлювалася на захист чоловіка, який не раз опинявся під шквалом критики через скандальні пости в соцмережі і політичні погляди.

"Я розумію, що Каньє критикують, тому що він громадський діяч, і його дії іноді можуть викликати сильні емоції. Він блискуча, але складна людина, яка пережила болісну втрату своєї матері, повина справлятися з громадським тиском і ізоляцією, які посилюють його біполярний розлад ", — недавно писала Кардашьян про свого чоловіка.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян і Каньє Уест роз'їхалися через дітей. Каньє і Кім дуже сподівалися, що до кінця 2020 року помиряться, і все налагодиться, проте в останні дні грудня Уест зірвався і сильно накричав на дружину, що і стало останньою краплею для обох у вирішенні подати на розлучення.

Після цього, пара перестала підтримувати будь-який зв'язок. Каньє забрав з їх сімейного особняка в Калабасасі свої речі, в тому числі колекцію взуття, в якій не менше 500 пар кросівок.