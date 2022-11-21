Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США в 2024 году

Над его предвыборной кампанией будет работать скандальный публицист Майло Яннопулос

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Рэпер Канье Уэст заявил, что планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. Ранее его аккаунт в Twitter был разблокирован. Об этом пишет NYpost.

Бывший муж Ким Кардашьян не отказался от своих планов стать новым президентом США, о чем Канье и сообщил в Twitter, где ему вернули его аккаунт. Ранее он был заблокирован из-за антисемитских высказываний. Вернувшись – Канье поприветствовал подписчиков, написав "Шалом". На иврите это означает "мир" и используется в качестве приветствия в Израиле.

Илон Маск, купивший соцсеть за 44 миллиарда долларов в прошлом месяце, заявил, что учетная запись Уэста была восстановлена ​​еще до сделки, и с ним предварительно не консультировались.

Заниматься его предвыборной кампанией будет не менее скандальный Майло Яннопулос, который "прославился" своими антисемитскими, антиисламистскими, антифеминистическими и расистскими заявлениями. А также свадьбой со своим партнером и сообщением через три года о том, что он перестал быть геем и "прогнал это в себе молитвой".

Яннопулоса также обвиняли в пропаганде педофилии, но он эти обвинения отверг, заявив, что сам подвергался сексуальному насилию в детстве. Этим летом журналист работал на должности неоплачиваемого стажера у республиканки и сторонницы Трампа Марджори Тейлор Грин.

Канье Уэст уже участвовал в прошлых президентских выборах в 2020 году. Тогда он набрал 60 тысяч голосов. Его кандидатура была представлена лишь в 12 штатах, лучший результат он получил в штате Теннесси — там за него отдали голоса более 10 тысяч избирателей. Тогда же рэпер заявил, что будет баллотироваться и в 2024 году.

Напомним, ранее Илон Маск разблокировал в Twitter другого кандидата на выборах 2024 года — Дональда Трампа. Перед этим Маск провел в своем аккаунте голосование, и большинство высказалось за то, чтобы позволить Трампу снова пользоваться платформой, где его когда-то забанили.

Сам 45-й президент США впрочем, заявил, что в возвращении в когда-то свою либимую соцсеть не спешит.