Илон Маск вернул Трампа в Twitter после онлайн-голосования

За разблокирование аккаунта экс-президента США проголосовало 51,8% опрошенных. Однако политик возвращаться в соцсеть не хочет.

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Новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети после проведенного онлайн-голосования. Об этом сообщил сам американский бизнесмен на своей странице.

В опросе в соцсети приняло участие более 15 млн человек. За возвращение политика в Twitter проголосовали 51,8% опрошенных, 48,2% пользователей выступили против этого.

"Народ сказал свое слово. Трамп будет восстановлен. Глас народа –– глас Божий", –– прокомментировал Маск свое решение.

Голосование длилось ровно 24 часа.

После разблокировки аккаунта экс-президента количество его подписчиков в соцсети постоянно растет.

Сам одиозный политик пока не опубликовал ни одного сообщения.

Более того, он заявил, что не хочет возвращаться в Twitter и планирует продолжать использовать собственную социальную сеть Truth Social, передает его слова агентство Reuters.

Аккаунт Дональда Трампа заблокировали в социальной сети после атаки его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Напомним, Илон Маск 19 ноября в 2:47 утра запустил онлайн-голосование о возвращении Дональда Трампа в Twitter. О своем намерении разблокировать аккаунт экс-президента предприниматель заявлял еще до приобретения социальной сети.