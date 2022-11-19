Восстановить бывшего президента: Илон Маск запустил опрос о возвращении Трампа в Twitter

В голосовании за разблокировку страницы Дональда Трампа в Twitter принимают участие примерно миллион человек в час.

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Американский предприниматель Илон Маск спросил у своих подписчиков, нужно ли возвращать бывшему президенту США Дональду Трампу его аккаунт в Twitter. Соответствующий опрос Маск опубликовал на своей личной странице в социальной сети.

Голосование за возвращение Дональда Трампа продлится в течение суток. Спустя 12 часов с момента публикации в опросе приняли участие более 9 миллионов человек. Чуть более половины пользователей проголосовали за то, чтобы бывший американский президент получил доступ к своей странице в Twitter.

Илон Маск отметил, что опрос о судьбе аккаунта Трампа набирает примерно по 1 миллиону голосов в час. О своем намерении вернуть экс-президента США в Twitter предприниматель заявлял еще до приобретения социальной сети.

По мнению Маска, блокировка бывшего американского лидера была ошибкой. Он отмечал, что пожизненный бан должен применяться исключительно в отношении ботов, интернет-мошенников и спам-аккаунтов.

Предприниматель также акцентировал внимание на том, что ограничения, созданные для Дональда Трампа, не помешали политику публично высказывать свое мнение. При этом подобные меры оттолкнули американцев от популярной социальной площадки.

В компании Twitter приняли решение о блокировке Трампа еще в январе 2021 года. Причиной тому послужил штурм Капитолия США его сторонниками. На момент отстранения, за страницей политика следило более 80 миллионов человек.

В ответ на это, Дональд Трамп заявил о создании собственной социальной сети TRUTH Social. По его словам, новая социальная площадка предоставит пользователям "право голоса" вне зависимости от их взглядов.

Еще Фокус писал о том, что Дональд Трамп подает иск против Facebook, Google и Twitter. Политик заявил, что упомянутые компании пытаются "заставить замолчать американский народ и подавить его взгляды".

Напомним, что в компании YouTube рассказали, когда смогут вернуть аккаунт Дональду Трампу. Представители видеохостинга заявили, что канал бывшего лидера США будет восстановлен, когда в стране снизится риск насилия, связанный с политическим конфликтом после президентских выборов.