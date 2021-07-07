"Постыдная цензура": Дональд Трамп подает иск против Facebook, Google и Twitter (видео)

45-й президент США обвинил интернет-гигантов в попытке "заставить замолчать американский народ и подавить его взгляды".

Бывший президент США Дональд Трамп подает коллективный иск против Facebook, Google и Twitter после того, как в январе 2021 года его аккаунты были заблокированы на популярных платформах, об этом он заявил во время выступления в Нью-Джерси.

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По словам Дональда Трампа, коллективный иск он подает вместе с институтом America First Policy Institute в отношении основателей интернет-гигантов Джека Дорси, Марка Цукерберга и Сундара Пичаи.

"Сегодня вместе с институтом America First Policy Institute я подаю крупный коллективный иск против IT-гигантов, среди которых Facebook, Google и Twitter, а также против их CEO Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси. Это будет первым из подобного рода исков в суд. За ним, как я предполагаю, последуют другие", — заявил экс-глава Белого дома в ходе сегодняшнего выступления.

Дональд Трамп отметил, что коллективный иск будет рассматриваться во Флориде и он потребовал, чтобы суд еще перед началом слушаний обязал Facebook, Google и Twitter "прекратить незаконную постыдную цензуру американского народа".

Во время своего выступления 45-й президент США заявил, что соцсети дали "необычайную власть" группе крупных технологических гигантов, которые используют это с целью "заставить замолчать американский народ и подавить его взгляды".

Дональд Трамп не сомневается, что одержит историческую победу в суде против интернет-гигантов, что позволит американцам спокойно выражать свое мнение в социальных сетях.

"Право американского народа на свободу от рождения должно преобладать над крупными технологиями и другими силами, которые стремятся его уничтожить. В этом судебном процессе мы отстаиваем американскую демократию, отстаивая право на свободу слова для всех американцев", — подытожил экс-глава Белого дома в ходе своего выступления.

[ + – ] Трамп подает иск против Facebook, Google и Twitter

Ранее Фокус сообщал, что аккаунты Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы в январе 2021 года. Причиной блокировки соцсети называли угрозу дальнейшего насилия после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента, а самого экс-президента США обвиняли в подстрекательстве к преступлению.

Также Фокус рассказывал, что в мае Дональд Трамп создал новый аккаунт в Twitter, который был удален через несколько часов после регистрации.