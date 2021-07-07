"Ганебна цензура": Дональд Трамп подає позов проти Facebook, Google і Twitter (відео)

45-й президент США звинуватив інтернет-гігантів у спробі "змусити замовкнути американський народ і придушити його погляди".

Колишній президент США Дональд Трамп подає колективний позов проти Facebook, Google і Twitter після того, як у січні 2021 року його акаунти були заблоковані на популярних платформах, про це він заявив під час виступу в Нью-Джерсі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Дональда Трампа, колективний позов він подає разом з інститутом America First Policy Institute щодо засновників інтернет-гігантів Джека Дорсі, Марка Цукерберга і Сундара Пічаї.

"Сьогодні разом з інститутом America First Policy Institute я подаю великий колективний позов проти IT-гігантів, серед яких Facebook, Google і Twitter, а також проти їх CEO Марка Цукерберга, Сундара Пічаї і Джека Дорсі. Це буде першим з подібного роду позовів до суду. За ним, як я припускаю, підуть інші", — заявив ексглава Білого дому в ході сьогоднішнього виступу.

Дональд Трамп зазначив, що колективний позов буде розглядатися у Флориді і він зажадав, щоб суд ще перед початком слухань зобовʼязав Facebook, Google і Twitter "припинити незаконну ганебну цензуру американського народу".

Під час свого виступу 45-й президент США заявив, що соцмережі дали "надзвичайну владу" групі великих технологічних гігантів, які використовують це з метою "змусити замовкнути американський народ і придушити його погляди".

Дональд Трамп не сумнівається, що здобуде історичну перемогу в суді проти інтернет-гігантів, що дозволить американцям спокійно висловлювати свою думку в соціальних мережах.

"Право американського народу на свободу від народження має переважати над великими технологіями та іншими силами, які прагнуть його знищити. У цьому судовому процесі ми відстоюємо американську демократію, відстоюючи право на свободу слова для всіх американців", — підсумував ексглава Білого дому в ході свого виступу.

[ + – ] Трамп подає позов проти Facebook, Google і Twitter

Раніше Фокус повідомляв, що акаунти Дональда Трампа у Twitter і Facebook були заблоковані в січні 2021 року. Причиною блокування соцмережі називали загрозу подальшого насильства після штурму Капітолію прихильниками колишнього президента, а самого експрезидента США звинувачували в підбурюванні до злочину.

Також Фокус розповідав, що в травні Дональд Трамп створив новий обліковий запис у Twitter, який був вилучений через кілька годин після реєстрації.