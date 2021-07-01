Команда Трампа запустила нову соцмережу для своїх прихильників

Платформа, стверджують журналісти, створена з метою створити "справжній ринок ідей", а також вести боротьбу з "відміною культури".

Команда експрезидента США Дональда Трампа запустила свою соцмережу GETTR, назвавши її альтернативою популярних соцціальних мереж. Про це повідомляє Politico.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Очолив платформу експрессекретар Трампа Джейсон Міллер. Соцмережа ставить собі за мету боротьбу зі скасуванням культури, просування здорового глузду, захист свободи словами, боротьбу з монополіями в соцмережах і створення "справжнього ринку ідей".

Причетність Трампа залишається до проекту незрозумілою, так само як і те, чи буде він створювати обліковий запис на GETTR і використовувати його. Журналісти припускають, що його близькість до Міллера може бути останньою спробою повернути його в колообіг соціальних мереж.

Фото: GETTR

Платформа GETTR — один із найпомітніших проектів у більшій екосистемі технологічних платформ і соціальних мереж, які підтримують MAGA. Зі свого боку вони стали популярними серед правих через почуття, що великі корпорації намагаються змусити мовчати Трампа. Додаток має рейтинг "M" для дорослих, що означає, що він рекомендований користувачам від 17 років і старше.

Повідомляється, що зовні додаток схожий на Twitter.

Нагадаємо, що акаунти Трампа в соціальних мережах Twitter і Facebook були заблоковані в січні. Причиною блокування соцмережі називали загрозу подальшого насильства після штурму Капітолію прихильниками колишнього президента, а власне Трампа звинувачували в підбурюванні.

У травні 2021 року Трамп знову повторив спробу завести блог у Twitter, але його аккаунт був забанений через кілька годин після реєстрації.

Раніше Трамп запустив сайт для онлайн-спілкування зі своїми прихильниками.