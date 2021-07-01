Команда Трампа запустила новую соцсеть для своих сторонников

Платформа, утверждают журналисты, создана с целью создать "настоящий рынок идей", а также вести борьбу с "отменой культуры".

Команда экс-президента США Дональда Трампа запустила свою соцсеть GETTR, назвав ее альтернативой популярных соцциальных сетей. Об этом сообщает Politico.

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Возглавил платформу экс-пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Соцсеть ставит своей целью борьбу с отменой культуры, продвижение здравого смысла, защиту свободы словам, борьбу с монополиями в соцсетях и создание "настоящего рынка идей".

Причастность Трампа остается к проекту неясной, равно как и то, будет ли он создавать учетную запись на GETTR и использовать ее. Журналисты предполагают, что его близость к Миллеру может быть последней попыткой вернуть его в круговорот социальных сетей.

Фото: GETTR

Платформа GETTR — один из самых заметных проектов в более крупной экосистеме технологических платформ и социальных сетей, поддерживающих MAGA. В свою очередь они стали популярными среди правых из-за чувства, что крупные корпорации пытаются заставить молчать Трампа. Приложение имеет рейтинг "M" для взрослых, что означает, что оно рекомендовано пользователям от 17 лет и старше.

Сообщается, что внешне приложение похоже на Twitter.

Напомним, что аккаунты Трампа в социальных сетях Twitter и Facebook были заблокированы в январе. Причиной блокировки соцсети называли угрозу дальнейшего насилия после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента, а самого Трампа обвиняли в подстрекательстве.

В мае 2021 года Трамп снова повторил попытку завести блог в Twitter, но его аккаунт был забанен спустя несколько часов после регистрации.

Ранее Трамп запустил сайт для онлайн-общения со своими сторонниками.