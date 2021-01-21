Twitch навсегда забанил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа

Дональду Трампу нельзя будет, ни зарегистрировать другой аккаунт, ни подать апелляцию на нынешнюю блокировку.

Решение о блокировке Дональда Трампа приняли из-за страха перед новыми призывами к насилию, — сообщает The Independent

"Мы приостановили на неопределенный срок канал президента Трампа в Twitch из-за продолжающегося риска дальнейшего подстрекательства к насилию", — сообщают в компании.

Площадка для стримов уже блокировала аккаунт Трампа после событий в Капитолии. На тот момент аккаунт бывшего президента США отключали до момента инаугурации Джо Байдена.

Теперь же в Twitch утверждают, что они удалили аккаунт без возможности зарегистрировать другую учетную запись или подать апелляцию. Скорее всего, это ограничения будут перманентными.

Предыдущая блокировка отключала учетную запись, но все видео оставались доступными. Нынешний бан удаляет с сайта все публикации с аккаунта Трампа. Соответственно, новые видео также нельзя будет публиковать. Также отмечается, что видео с прямым участием президента Трампа на сайте не было, сервис использовался для стримов митингов в поддержку Трампа.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января, Дональда Трампа заблокировали во многих социальных сетях. Первым его заблокировали в Твиттере, позднее в Фейсбуке и Инстаграме. Позднее соцсети Цукерберга разблокировали Трампа. Snapchat также присоединились к блокировке каналов Трампа.