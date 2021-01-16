Дональда Трампа разблокировали в Facebook и Instagram

Социальные сети разблокировали аккаунты пока еще действующего президента США в ночь с пятницы на субботу.

Аккаунты президента США Дональда Трампа, каденция которого завершится 20 января, разблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Это произошло в ночь с пятницы, 15 января, на субботу, 16 января.

Последние публикации главы Белого дома на этих сайтах датированы 6-м января – именно в этот день сторонники президента штурмовали Капитолий.

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После беспорядков аккаунты главы государства заблокировали 12 социальных сетей. Среди них – Facebook, Instagram, Google, Spotify, Snapchat, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok, Pinterest и Twitter. Последний и вовсе удалил аккаунт Трампа навсегда.

Напомним, что в день, когда в Конгрессе должны были утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание. В результате погибло 5 человек, среди которых офицер полиции и ветеран ВВС США.

Из-за этих событий демократы инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу. Нижняя палата парламента уже опубликовала соответствующую резолюцию. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.