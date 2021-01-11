В нижней палате парламента США опубликовали резолюцию импичмента Трампа (фото)

45 президенту хотят объявить импичмент за подстрекательство к мятежу.

В обнародованном документе лишь одна статья, за которую в Конгрессе могут проголосовать уже на этой неделе, — передает CNN.

Трамп своим поведением в день протестов его сторонников в Капитолии "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту", — сообщают инициаторы документа.

Автором инициативы стал демократ Дэвид Сисилини от штата Род-Айленд.

Отмечается, что процедуру импичмента до инаугурации Байдена провести не успеют. Однако принятие соответствующей резолюции не позволит в дальнейшем Трампу баллотировать в президенты.

Напомним, что вопрос о втором импичменте Дональду Трампу был поднят сразу после того, как его сторонники ворвались 6 января в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы Джо Байдена на выборах президента.

В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Байден и ряд других политиков обвинили Трампа в подстрекательстве, ряд конгрессменов и сенаторов призвали отстранить Трампа от власти