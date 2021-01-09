Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Он пообещал: соцсеть "не заставит его замолчать"

Руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит слово Дональду Трампу.

Социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении Twitter Safety.

Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

Дональд Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter. Об этом он написал в официальном аккаунте главы государства @POTUS.

Трамп заявил, что соцсеть "не заставит его замолчать". Также он поделился планами создать собственную платформу для общения со своими сторонниками, уточнив, что сейчас ведутся переговоры с рядом сайтов.

"Я предсказывал, что так и произойдет. Twitter пошел все дальше и дальше в запрете свободы слова", – резюмировал он.

Через несколько минут это сообщение также было удалено.

Руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово Дональду Трампу. Об этом порталу Axios заявил представитель платформы.

Также в соцсети заявили об ограничении для Трампа возможностей писать в официальный аккаунт главы Белого дома @POTUS. При этом аккаунт будет принадлежать Трампу до 20 января, а после перейдет новому президенту Джо Байдену.

Кроме того, предвыборный штаб Трампа опубликовал в Twitter логотип соцсети с советской символикой. После этого аккаунт @teamtrump заблокировали.

На картинке изображен логотип социальной сети – птица – в красном цвете с изображением серпа и молота, вместе напоминающие государственный флаг СССР. Предполагается, что таким образом в штабе Трампа хотели намекнуть на ущемление свободы слова в Twitter.

Отметим, 8 января соцсеть Twitter разблокировала аккаунт Трампа. Спустя всего сутки после бана американский лидер опубликовал новую запись. В посте глава государства осудил насилие в Вашингтоне и пообещал сосредоточиться на плавной передаче власти. Трамп призвал американцев к примирению.