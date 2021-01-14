Новый удар. Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа с 20 января

Аккаунт главы Белого не раз предупреждали о нарушении политики ресурса.

Администрация мессенджера Snapchat заявила, что с 20 января навсегда заблокирует аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа, передает Axios.

На прошлой неделе после штурма Капитолия ресурс забанил Трампа на неопределенный срок, а теперь решил и вовсе избавиться от токсичного пользователя.

В компании объяснили, что решились на такой шаг, потому что президент активно начал "обрабатывать" аудиторию Snapchat, большинство пользователей которого моложе 30 лет. В последние месяцы аккаунт Трампа неоднократно игнорировал правила мессенджера. Один из источников сообщил изданию, что аккаунт Трампа "десятки раз" пытался нарушить политику. После каждого инцидента Snapchat немедленно удалял такой контент, прежде чем он становился заметным, и отправлял предупреждения его команде

"В интересах общественной безопасности и на основании его попыток распространять дезинформацию, язык вражды и подстрекать к насилию, что является явным нарушением наших правил, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт", – заявили владельцы ресурса.

Еще в июне Snapchat прекратил продвигать аккаунт Трампа в разделе Discover, в котором представлены профессиональные материалы и материалы от известных людей. Но на кардинальный шаг, то есть пожизненную блокировку страницы президента компания пошла после того, как другие платформы, например, Twitter и Shopify, где Трамп подстрекал к протестам и насилию, заблокировали его. Лидеры Snapchat посчитали, что запрет аккаунта Трампа был вопросом общественной безопасности.

Тем временем глава Twitter Джек Дорси заявил, что решение о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа было правильным, однако создало "опасный прецедент", который может разделить общество.

В свою очередь компания Facebook, владеющая Instagram, также решила заблокировать профили Трампа до конца его президентского срока, а Telegram пометил как мошеннический канал Donald J. Trump с более чем полумиллионной аудиторией. Компания Amazon заблокировала соцсеть Parler,популярную среди сторонников Трампа.