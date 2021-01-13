Telegram-канал, якобы принадлежащий Дональду Трампу, отметили как "мошеннический"

На канал, якобы принадлежащий президенту США, было подписано более полумиллиона человек.

Telegram пометил как мошеннический канал "Donald J. Trump" с более чем полумиллионной аудиторией.

"Многие пользователи сообщили об этой учетной записи как о мошенничестве. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас требуют деньги", — гласит пометка в описании к каналу.

Этот канал многие приняли за официальный канал связи Трампа, на него подписаны более полумиллиона человек.

Напомним, ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, Трампа забанили в Facebook и Instagram.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение Twitter и других соцсетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа является сомнительным, так как нарушает его право на свободу слова.

Администрация видеохостинга YouTube заявила, что после тщательной проверки и "в свете опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и ввели ограничение за нарушение нашей политики, совершенное в виде подстрекательства к насилию".

Ранее мы сообщали о том, что Amazon заблокировал соцсеть, популярную среди сторонников Трампа. Администрацию Parler несколько месяцев предупреждали об ответственности за отсутствие модерации токсичных сообщений, но реакции не поступило. После того, как сторонники президента Трампа штурмовали здание Капитолия, данную соцсеть решено было отключить от серверов, что и было сделано 11 января 2021года. А еще раньше, 8 января, компания Google объявила, что заблокировала Parler в своем магазине приложений. Днем позже то же самое сделала и Аpple.